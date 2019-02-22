Falimabak.com üyelik iptali mesajı aldıysanız dikkat
Falimabak.com üzerinden bir SMS aldıysanız ve size üyelik iptali için arayacağınız bir numara paylaşıldıysa dikkat. Hem ortada böyle bir internet sitesi yok; hem de sizin herhangi bir yere aboneliğiniz yok. Bu numarayı aradığınızda ise tuzağa düşmüş oluyorsunuz. Falimabak.com üyelik iptali için yaptığınız arama bakın başınıza nasıl iş açıyor?
İnternet üzerinde Falimabak.com üzerinden şikayetler gün geçtikçe artıyor. Ortak şikayet ise kullanıcıların ekranına düşen bir mesaj. Mesajda ekranda gördüğünüz metin ise şöyle:
"falimabak.com uygulamasına 89 TL karşılığında üye olduğunuz üyeliğinizi iptal etmek için hemen 08882992121 arayın"
Bu mesaj tamamen yalan ve kullanıcıları tuzağa düşürmek için hazırlanmış. Kullanıcılar bu mesajı aldığında aslında böyle bir siteye abone olmuş olmuyor; ya da halihazırda böyle bir abonelikleri yok. Aksine bu mesaj, size verilen 0888'li numarayı aratıp saniye başına telefon ücreti üzerinden sizi 'dolandırmak' istiyor.
Bir mesaj örneğini daha paylaşalım:
Falımabak.com sitemize üyeliğiniz gerçekleştirdiniz üyelikten çıkmak ve iptal etmek İÇİN08882009090 numaralı telefonu arayınız. B350.
Numaralar değişmekle birlikte aynı dolandırıcılığa hizmet ediyor. Bu nedenle kesinlikle bu tip bir mesaj alırsanız ne SMS'le bu mesaja dönün, ne de verilen numarayı arayın.
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