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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.02.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Falimabak.com üyelik iptali mesajı aldıysanız dikkat

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Falimabak.com üyelik iptali mesajı aldıysanız dikkat

Falimabak.com üzerinden bir SMS aldıysanız ve size üyelik iptali için arayacağınız bir numara paylaşıldıysa dikkat. Hem ortada böyle bir internet sitesi yok; hem de sizin herhangi bir yere aboneliğiniz yok. Bu numarayı aradığınızda ise tuzağa düşmüş oluyorsunuz. Falimabak.com üyelik iptali için yaptığınız arama bakın başınıza nasıl iş açıyor?

İnternet üzerinde Falimabak.com üzerinden şikayetler gün geçtikçe artıyor. Ortak şikayet ise kullanıcıların ekranına düşen bir mesaj. Mesajda ekranda gördüğünüz metin ise şöyle:

"falimabak.com uygulamasına 89 TL karşılığında üye olduğunuz üyeliğinizi iptal etmek için hemen 08882992121 arayın"

Bu mesaj tamamen yalan ve kullanıcıları tuzağa düşürmek için hazırlanmış. Kullanıcılar bu mesajı aldığında aslında böyle bir siteye abone olmuş olmuyor; ya da halihazırda böyle bir abonelikleri yok. Aksine bu mesaj, size verilen 0888'li numarayı aratıp saniye başına telefon ücreti üzerinden sizi 'dolandırmak' istiyor. 

Bir mesaj örneğini daha paylaşalım:

Falımabak.com sitemize üyeliğiniz gerçekleştirdiniz üyelikten çıkmak ve iptal etmek İÇİN08882009090 numaralı telefonu arayınız. B350.

Numaralar değişmekle birlikte aynı dolandırıcılığa hizmet ediyor. Bu nedenle kesinlikle bu tip bir mesaj alırsanız ne SMS'le bu mesaja dönün, ne de verilen numarayı arayın.

Facebook'ta ne kadar zaman harcadığınızı nasıl öğrenirsiniz | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Facebook'ta ne kadar zaman harcadığınızı öğrenmenin yolunu anlatıyor olacağız.
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