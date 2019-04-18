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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
18.04.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

Falcon Heavy roketinin okyanusa konan parçası kayboldu

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Falcon Heavy roketinin okyanusa konan parçası kayboldu

Falcon Heavy'nin merkezi ateşleyici roketi, üstüne konduğu okyanus platformundan kıyıya taşınırken denize düşüp kayboldu.

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in geçen hafta ArabSat 6A iletişim uydusunu uzaya fırlatan Falcon Heavy roketinin merkezi ateşleyici kısmının, üstüne konduğu okyanus platformundan denize düşerek kaybolduğu bildirildi.

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, şirket, Falcon Heavy'nin ana ateşleyici roketinin, üstüne konduğu insansız okyanus platformuyla kıyıya taşınırken, dalgalı denizde kaybolduğunu açıkladı.

Açıklamada, "SpaceX'in kurtarma ekibi, hafta sonu boyunca kötü hava şartları nedeniyle merkezi ateşleyici roketi Canaveral Limanı'na dönüş yolunda kaybetmiştir. Boyları 2,5-3 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle roketin platform üzerinde kaydığı ve sonunda dengesini kaybederek denize düştüğü anlaşılmaktadır. Roketi sağlam şekilde geri getirmeyi umuyoruz ancak ekibimizin can güvenliği daima önceliğimizdir. Durumun gelecek görevleri etkilemesi beklenmemektedir." ifadeleri yer aldı.

SpaceX, 12 Nisan'da Falcon Heavy'nin ilk ticari fırlatışını yapmış, ArabSat 6A iletişim uydusunu uzaya yollamıştı. Fırlatışın ardından roketi oluşturan iki yardımcı ateşleyici parça roketin fırlatıldığı Cape Canaveral Hava Üssü'ne, merkezi ateşleyici parça ise Atlantik Okyanusu üzerindeki "Of Course I Still Love You" (Elbette Seni Hala Seviyorum) adı verilen insansız platforma iniş yapmıştı.

SpaceX'in Falcon 9 roketinin geliştirilmiş bir versiyonu olan merkezi ateşleyici, geçen yıl yapılan test fırlatışında platformu ıskalayarak okyanusa çakılmıştı.

Falcon Heavy'nin söz konusu test fırlatışında Tesla'nın ürettiği Roadster model elektrikli otomobili yörüngeye taşıması en az roketin fırlatılması kadar gündem yaratmıştı.

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