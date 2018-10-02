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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
02.10.2018 - 16:00, Son Güncelleme:

Faks makinelerindeki tehlikenin farkında mısınız?

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Faks makinelerindeki tehlikenin farkında mısınız?

Faks makinelerinin, hacker'lar için bulunmaz bir "arka kapı" olabileceğini biliyor musunuz?

Las Vegas'taki bir uluslararası hacker kongresinde yapılan sunuma göre, faks makineleri işletmelerin siber güvenliğini tehdit ediyor. DEF CON'daki araştırmacılar, günümüz işletmelerinde daha modern, internet tabanlı teknolojilerle aynı şifreleme önlemleriyle gelmeyen faksların devam eden kullanımı konusunda bir grup endişeyi seslendirdiler.

Araştırmacılardan BBC'ye konuşan Yaniv Balmas, "pek çok faks makinesinin hiçbir güvenlik önlemi olmadığı - kesinlikle hiçbir şeyin bulunmadığı" uyarısında bulundu.

Faks makineleri genellikle bir şirketin dahili sunucularına bağlı oluyorlar ve zincirdeki "zayıf noktayı" kullanan bilgisayar korsanlarının daha geniş ağa ve diğer hassas verilere erişebilmelerine olanak sağlıyorlar.

Tarama, kopyalama ve faks işlemlerini içeren hepsi bir arada yazıcılar, şirket ofisleri genelinde büyük ölçüde yaygın olsa da, savunmasız olarak belirtilen bir diğer cihaz grubuydu. Amerikan BT sağlayıcısı HP, özellikle Balmas'ın araştırmasının bulduğu zayıflıkları düzeltmek için yazıcıları için bir yama yayınlamış durumda.

Fakslar, e-posta ve bulut tabanlı depolama hizmetleri karşısında giderek daha fazla önem kaybediyor olsalar da bu teknoloji, birçok profesyonel ortamda hala yaygın olarak kullanılıyor.

Bu durum, kısmen, e-postalardan farklı olarak mahkemede görsel kanıt olarak kabul edilen, daha güvenilir veya daha az değişiklik göstermeye eğilimli olarak görülen faksların yasal statüsünden kaynaklanıyor.

Birleşik Krallık'taki Ulusal Sağlık Servisi - personel ile iletişim için çağrı cihazları ağını geniş çaplı bir şekilde kullanmaya devam ediyor - aynı zamanda hala kullanımda olan binlerce faks makinesine sahip ve geçtiğimiz yıl sağlık hizmetine düzenlenen büyük bir siber saldırı sonrasında güvenlik endişeleriyle boğuşmaya devam ediyor.

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