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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.02.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Fake WhatsApp nedir? İşte kullanmanın yolu

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Fake WhatsApp nedir? İşte kullanmanın yolu

Kullanıcılar Google'da 'sahte Whatsapp' ya da diğer adıyla 'fake whatsapp' aramasını son günlerde yoğun bir şekilde yapıyor. Peki nedir Fake WhatsApp? Ne işe yarıyor? Kullanıcılar neden sahte WhatsApp konuşmalarını yaratmak için böyle bir arayış içinde?

WhatsApp'ta bazı şablon siteler, kullanıcıların kendi WhatsApp ekran görüntülerini yaratabilmesine olanak veriyor. Pratikte hiçbir işlevi olmayan, sadece görüntü oluşturabilen bu şablon siteler Fake WhatsApp aramalarında karşımıza çıkıyor. Örneğin Google'dan Fake WhatsApp araması yapıp böylesi bir internet sitesine girdiğimizde bizi ilginç bir şablon karşılıyor. Sitede telefon ayarlarından batarya göstergesine, bağlantıdan mesajlara kadar her şeyi kendi elimizde oluşturabiliyoruz. 

Fake WhatsApp nedir İşte kullanmanın yolu


Name kısmına ne yazarsanız WhatsApp ekranında o isim görünüyor; aynı şekilde bu ekran gördüğünüz her şeyi kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Hatta kendi kendinize yazışma dahi yapabilirsiniz. 

Fake WhatsApp nedir İşte kullanmanın yolu


Konuşma baloncuklarını dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Seçim size kalmış. Kullanıcıların neden böylesi bir WhatsApp şablon sitesine ihtiyaç duyduğu bilinmez; ancak bu tip internet siteleri ücretsiz olarak bu çalışmayı yapabilmenize olanak veriyor. 

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