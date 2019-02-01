Fake WhatsApp nedir? İşte kullanmanın yolu
Kullanıcılar Google'da 'sahte Whatsapp' ya da diğer adıyla 'fake whatsapp' aramasını son günlerde yoğun bir şekilde yapıyor. Peki nedir Fake WhatsApp? Ne işe yarıyor? Kullanıcılar neden sahte WhatsApp konuşmalarını yaratmak için böyle bir arayış içinde?
WhatsApp'ta bazı şablon siteler, kullanıcıların kendi WhatsApp ekran görüntülerini yaratabilmesine olanak veriyor. Pratikte hiçbir işlevi olmayan, sadece görüntü oluşturabilen bu şablon siteler Fake WhatsApp aramalarında karşımıza çıkıyor. Örneğin Google'dan Fake WhatsApp araması yapıp böylesi bir internet sitesine girdiğimizde bizi ilginç bir şablon karşılıyor. Sitede telefon ayarlarından batarya göstergesine, bağlantıdan mesajlara kadar her şeyi kendi elimizde oluşturabiliyoruz.
Name kısmına ne yazarsanız WhatsApp ekranında o isim görünüyor; aynı şekilde bu ekran gördüğünüz her şeyi kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Hatta kendi kendinize yazışma dahi yapabilirsiniz.
Konuşma baloncuklarını dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Seçim size kalmış. Kullanıcıların neden böylesi bir WhatsApp şablon sitesine ihtiyaç duyduğu bilinmez; ancak bu tip internet siteleri ücretsiz olarak bu çalışmayı yapabilmenize olanak veriyor.
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