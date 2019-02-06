FaceTime'daki tehlikeyi fark etti, Apple'dan para ödülünü kaptı!
Apple, FaceTime'da görülen güvenlik açığını ortaya çıkaran gence para ödülü verecek.
Apple, geçtiğimiz haftalarda beklenmedik bir şekilde güvenlik açığıyla karşı karşıya kalmıştı. Gerçekleşen hata FaceTime'da kullanıcılara gelen aramalara yanıt verilmemesine rağmen sesin karşıya gittiğinin fark edilmesiyle ortaya çıkmıştı.
Grant Thompson adındaki ABD'li genç, Fortnite oynarken FaceTime'ın grup aramalarındaki bu hatayı fark etti. Çağrıya cevap vermeyen kullanıcının sesini duyan Thompson, durumu çabucak Apple'a bildirmesine karşı herhangi bir geri dönüt alamamıştı. Apple ise bu sorunu Grup Facetime özelliğini durdurarak çözme kararı almıştı.
Böylesine büyük bir güvenlik hatasını ortaya çıkaran 14 yaşındaki gence Apple'ın programı Bug Bounty kapsamında para ödülü verilecek. Bu ödülün 20 bin dolar ila 200 bin dolar olması bekleniyor. Grup FaceTime özelliğinde ortaya çıkan güvenlik açığının iOS 12.1.4 güncellemesiyle çözüleceğini de belirtelim.
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