FaceTime'daki güvenlik açığı Apple'a çok önceden haber verilmiş!
Apple'ın başı şu günlerde fazlasıyla dertte. FaceTime'dan kullanıcılara gelen aramalara yanıt verilmemesine rağmen sesin karşı tarafa gittiğinin ortaya çıkmasıyla şaşkın dönen kullanıcılar Apple'a şikayetlerini bildiriyor. Ancak bugün yaşanan son gelişmeye göre Apple'a FaceTime hakkındaki bu sorundan bir hafta öncesinden şikayet gittiği ancak şirketten bir dönüş yapılmadığı dikkat çekiyor.
FaceTime araması alan kullanıcılar, bu aramaya cevap vermeseler de arama sürdüğü sürece sesleri karşı tarafa gitmeye devam ediyor. iOS 12.2 güncellemesi ile dikkat çekmeye başlayan bu güvenlik açığının ortaya çıkmasıyla kullanıcılar şikayetlerini Apple'a iletirken, diğer yandan sorundan geçici olarak kurtulmak isteyenler ise FaceTime'ı tamamen kapatmakta çareyi buluyor.
Bugün yaşanan son gelişme ise Apple'a bu sorunun bir hafta kadar öncesinden haber verildiği, ancak Apple'ın bu konuda şikayetçi olan kullanıcıya dönüş yapmadığı görülüyor. ABD'de yaşayan Grant Thompson adındaki genç, Fortnite oynarken FaceTime'ın grup aramalarındaki bu hatayı fark etti. Çağrıya cevap vermeyen kullanıcının sesini duyduğunu belirten genç durumu Apple'a faks yolu da dahil olmak üzere birçok mecradan ilettiğini ve geri dönüş alamadığını iddia ediyor.
Hatayı iletmek için geliştirici hesabı olmamasından dolayı Apple'a sesini duyuramayan kullanıcıya göre Apple bu hata karşısında duyarsız davrandı.
Apple'ın bu gelişme neticesinde hatayı ilk olarak gören Thompson'a ödül verip vermeyeceği ise merak konusu.
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