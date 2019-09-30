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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
30.09.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Facebook'un seçimlere etkisini araştırma projesi sona erebilir

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Facebook'un seçimlere etkisini araştırma projesi sona erebilir

Facebook'un, platformun seçimlere etkisini ölçmek için hazırladığı proje; sosyal medya devinin akademisyenlere yeterli miktarda veri iletmemesi nedeniyle başarısızlığa uğrayabilir.

Financial Times'ın (FT) haberine göre, Facebook'un, platformun seçimlere etkisini ölçmek için hazırladığı proje; sosyal medya devinin mahremiyet endişeleri sebebiyle verileri akademisyenlere teslim etmemesinden ötürü başarısızlığa uğrayabilir. 

Facebook şirketi, Nisan 2018'de Facebook'tan diğer sitelere bağlayan kaç tane bağlantıya tıklandığı ile ilgili verileri "Social Science One" isimli bir araştırma grubuna vereceğini duyurmuştu. Ancak geçen ay araştırma projesinin kurucuları, Facebook'un verileri kendilerine teslim etmediğini ve teslim etmemesi halinde de projenin bitirileceğini açıkladı. FT'nin haberinde, Facebook'un yetersiz miktarda veri paylaştığı ve projede çalışan birkaç kişinin projeyle bağlarını kesmeye hazırlandığı belirtildi.

"Projeyi mahremiyet sıkıntıları nedeniyle hızlandıramıyoruz"

Facebook Özel Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Elliot Schrage, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Projenin umduğumuzdan yavaş ilerlemesi sinir bozucu ancak ben böyle bir işe daha fazla katkı sunan bir şirket bilmiyorum. Şirketin 20 çalışanı, tam zamanlı olarak bu proje üzerine çalışıyor ve bazı verileri kullanıma açtı. Projeyi mahremiyet sıkıntıları nedeniyle hızlandıramıyoruz." ifadelerini kullandı. 

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