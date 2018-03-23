Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Facebook'un patronu Zuckerberg'e bir büyük şok daha

    Facebook'un patronu Zuckerberg'e bir büyük şok daha

    Hürriyet Haber
    23.03.2018 - 00:45 | Son Güncelleme:

    Dünyaca ünlü sosyal paylaşım sitesi Facebook'un 50 milyon kullanıcısına ait kişisel bilgilerin, kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullanıldığına yönelik iddiaların ardından İngiliz reklam şirketleri Facebook’a tepki göstermeye hazırlanıyor.

    BBC Radyo 4’e değerlendirmede bulunan dünyanın en büyük reklam şirketlerinden M&C Saatchi’nin Başkanı David Kershaw, İngiltere’nin en büyük reklamcılarını temsil eden çatı kuruluş ISBA’nın Facebook yetkileri görüşerek tepki ve taleplerini iletmeye hazırlandığını bildirdi.

    Kuruluş halihazırda 3 binin üzerinde markayı temsil ediyor.

    "Yeterse yeter"

    Kershaw, “Reklamcıların blöf yaptıklarını düşünmüyorum. Bence ciddi bir şekilde (Facebook’a) baskı uygulayacaklar. Müşterilerimiz artık, biraz da haklı olarak, yeterse yeter noktasına geldiler.” ifadelerini kullandı.

    Reklam veren şirketlerin tepkisinin sosyal medyanın dönüşümüne katkıda bulunabileceğinin altını çizen Kershaw, “Asıl etkiyi, sosyal medya platformu Twitter’daki boykot iletilerinden daha çok reklamcılardan gelen paranın göstermesi daha olası.” ifadesini kullandı.

    Skandalın ortaya çıkmasından bu yana Facebook’un piyasa değeri 40 milyar dolardan fazla kayba uğradı.

    Hafta başında İngiltere Bilgi Komisyonu (ICO), sosyal medya platformu Facebook'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddiaların detaylı bir şekilde incelenmesi amacıyla soruşturma başlatmıştı.

    İngiltere Parlamentosunun DCMS Komisyonu ile Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani de iddialarla ilgili ifade vermek üzere Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'i ilgili oturumlara katılmaya çağırmıştı.

    Facebook'ta çok sayıda hesaba gizli erişim sağlayarak veri ihlalinde bulunduğu iddia edilen Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Nix ise görevden alınmıştı. 

    Etiketler:
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri