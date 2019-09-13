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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
13.09.2019 - 06:13, Son Güncelleme:

Facebook'un kripto parası Libra'ya Fransa'dan büyük darbe

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Facebook'un kripto parası Libra'ya Fransa'dan büyük darbe

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın hükümetlerin parasal egemenliğini tehlikeye atabileceğini belirterek, Libra'nın kullanımının Avrupa'da engelleneceğini kaydetti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Paris'te düzenlenen Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) konferansında yaptığı konuşmada, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın ülkelerin parasal egemenliğini riske atabileceğini belirterek, bu şartlar altında Libra'nın Avrupa topraklarında gelişmesine müsaade edemeyeceklerini belirtti.

- "Finansal aksamalara sebebiyet verebilir"

Le Maire, Libra'nın milyarlarca kullanıcıya sahip olması durumunda sistematik riskler doğurabileceğini, para biriminin işleyişinde ve rezervlerin yönetiminde meydana gelebilecek sorunların önemli finansal aksamalara sebebiyet verebileceğini ifade etti.

Libra hakkındaki tüm kaygıların ciddi düzeyde olduğunu ve bu nedenle Libra'nın faaliyetlerine Avrupa'da izin verilemeyeceğini belirten Le Maire, paranın özelleştirilmesinin kötüye kullanıma sebebiyet verebileceğini, bu durumun tüketiciler ve şirketler açısından da risk teşkil ettiğini aktardı.

Öte yandan, Fransa Ulusal Meclisi, temmuz ayında, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Facebook, dijital para birimi Libra'yı 2020'de kullanıma sunmayı planlıyor.

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