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    Facebook'un geçmişinizi hatırlatan fotoğraf paylaşımını engelleyin!

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 08:44 | Son Güncelleme:

    Facebook'un kötü anılarınızı size hatırlatmasından bıktınız mı? İşte bunu engellemenin yolu...

    Bir insanın her anısı pozitif değildir, ancak Facebook'un algoritması bu basit ama temel kuralı bilmiyor. Facebook haber kaynağınızda çıkma ihtimali olan 'Tarihte Bugün' anı hatırlatma algoritması, harika gününüzü üzücü bir anınızı hatırlatarak mahvedebilir. Neyse ki tüm Facebook hesabınızı kapatmadan bu facia senaryosundan korunmanın bir yolu bulunuyor.

    Facebook Anıları nasıl ayarlanır?

    Yukarıda gördüğünüz Facebook gönderisi gibi çoğu anınız olumlu ve eğlenceli olabilir. Ama Facebook'un olumsuz bir hatıranın yıl dönümünü size hatırlatmasını istemiyorsanız aşağıdaki adımları takip edin.

    Facebook'un masaüstü sürümünde 'Tarihte Bugün' şu şekilde ayarlanıyor:

    Facebook arama çubuğuna "Tarihte Bugün" yazın ve ve "Git" seçeneğine tıklayın.

    Facebookun geçmişinizi hatırlatan fotoğraf paylaşımını engelleyin

    Sağ üstteki ayarlar ikonuna tıklayın.
    Karşınıza çıkan "Tarihte Bugün Tercihleri" sayesinde istemediğiniz kişilere ve tarihe ait anıları engelleyebilirsiniz.
    Ayarlamayı tamamladıktan sonra "Bitti" tuşuna tıklayın.
    Facebook'un mobil sürümünde ise şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

    Sağ üstteki seçenekler ikonuna dokunun.
    "Uygulamalar" menüsünden "Tarihte Bugün" seçeneğine dokunun.
    Ayarlar ikonuna dokunarak aynı masaüstü sürümünde olduğu gibi istemediğini kişilere ve tarihlere ait anıları engelleyebilirsiniz.
    Facebook ayrıca takip etmeyi bıraktığınız ya da engellediğiniz kişilerin içinde bulunduğu anıları otomatik olarak engelliyor.

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    Etiketler: sosyal medya , internet
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