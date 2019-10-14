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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

Facebook’un dijital para birimi projesi Libra’nın kaderi bugün belli olacak

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Facebook’un dijital para birimi projesi Libra’nın kaderi bugün belli olacak

Facebook’un 2020 yılında aktif kullanıma sunmayı hedeflediği dijital para birimi Libra’nın kaderi, tüm kurucu üyelerin katılımıyla bugün Cenevre’de gerçekleşecek ‘Libra Konseyi’ toplantısında belli olacak.

Bitcoin’in, dijital dünyanın geleceğinde finansal işlemler için dijital bir para birimine ihtiyaç duyulacağına dair yarattığı farkındalık Facebook’u da harekete geçirmiş ve Libra projesi üzerinde çalışmalar başlamıştı. İlk etapta, dijital dünyada büyük bir güce ve nüfusa sahip olması sebebiyle Facebook’un bu konuda öncü olması gayet mantıklı görünmüştü. İçlerinde dünyanın en önemli finans aktörlerinin ve online alışveriş devlerinin yer aldığı birçok şirket de projeye desteğini açıklayınca kısa sürede büyük bir beklenti oluşmuştu. Ancak gelinin noktada işlerin hiç de beklendiği gibi gitmediğini söylemek mümkün. 

Facebook, Almanya ve Fransa başta olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinde beklediği desteği ve projenin ihtiyaç duyduğu yasal zemini bulamadı. Sadece İngiltere Merkez Bankası konuya ılımlı yaklaştı ve dijital geleceğin öngörülerek, şimdiden gerekli denemelerin yapılması gerektiğini, etkin gözetimle dijital para birimlerinin yönetilebileceğini belirtti. Ancak bu yeterli olmadı ve regülatörlerin desteğini alamayan Facebook, en büyük destekçilerinin birer birer projeden ayrılmasını seyretmek durumunda kaldı. Ayrıca veri sızıntıları, güvenlik açıklarından kaynaklı sorunlar ve Cambridge Analytica skandalı da projeye duyulan güvenin azalmasında önemli faktörler. Geçtiğimiz günlerde PayPal, Visa, MasterCard, eBay gibi önemli destekçiler de projeden çekildiğini açıklayınca Facebook’un bu gelişmeler karşısında atacağı adımlar merak konusu oldu.

Tüm bunlara rağmen Libra için hala bir umut var. Doğru hamlelerle ve yaşanabilecek gelişmelerle, Facebook yeniden rüzgarı arkasına alabilir. Bunun en büyük kanıtı da projeden ayrılan destekçilerin Libra’yla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceklerini ve regülatörlerin taleplerini karşılamaları durumunda yeniden projeye dahil olabileceklerini belirtmesi.

Bugün Cenevre’de gerçekleşecek olan ilk resmi ‘Libra Konseyi’ toplantısında tüm kurucu üyeler bir araya gelecek. Toplantıda projenin geleceğine dair çok kritik kararlar alınması ve yeni bir yol haritası çizilmesi bekleniyor. Hem dijital dünyanın yatırımcı paydaşları hem de finans aktörleri çıkacak sonuçlara odaklanmış durumda. Bakalım Libra bu toplantıdan sağ çıkabilecek mi, bekleyip göreceğiz. 

Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc

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