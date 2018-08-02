Facebook'un bir tuhaf emoji: Uçak emojisine dikkat
Facebook'un bugün anlam verilemeyen bir uçak emojisi eklemesi birçok kullanıcının tepkisine yol açtı. Uçak emojisi ne anlama geliyor, kullanıcılar hangi hissini bu emojiyle paylaşacak?
Facebook'un emojileri, duygu bildirimi olarak kullanılıyor. Kişiler ruh haline uygun emojiyi bularak mutluluklarını veya kızgınlıklarını kolayca belirtebiliyorlar. Bugün, bu duygu emojilerinin arasına bir uçak emojisi eklendi ve tepkiler kısa sürede yağmaya başladı. Sosyal medyadan insanlar, "Uçak nasıl bir duygu ifade edebilir?" şeklinde yorumlar yaptı.
Emojinin amacı henüz bilinmiyor. Resmi olmayan bir açıklamaya göre, şirketin yazılımcılarından biri hackathon ile uğraşırken yanlışlıkla kullanıma sunmuş.
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