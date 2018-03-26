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Facebook'u silmek istiyorsanız işiniz sandığınızdan da zor!

Hürriyet Haber
26.03.2018 - 07:06 | Son Güncelleme:

Facebook'u silmek kulağa çok basit gelebilir. Ama işin aslı hiç de öyle değil...

Facebook, 50 milyon kullanıcısının özel verilerini Cambridge Analytica'ya satması üzerine büyük bir negatif tepki fırtınasına maruz kaldı. Bu gerçeğin ortaya çıkması Facebook'un sosyal ağ platformundaki rolünün sorgulanmasına, ayrıca genel olarak şirketlerin kullanıcılara ait özel bilgileri paylaşması ve satması sorunlarını yoğun olarak tartışılmasına sebep oldu.

Bazı kullanıcılar #deletefacebook hareketi ile birlikte toplu şekilde Facebook'u terk etmeye başladı. WhatsApp'ın ortak kurucusu Brian Acton bile bu harekete dahil olduğunu açıkladı. İnsanların bu tepkisi anlaşılır da olsa, bir çok kullanıcı için hesaplarını silmek bir seçenek bile değil.

2 milyar kullanıcısıyla Facebook yeryüzündeki en popüler sosyal ağ platformu. Kullanıcıların uzak mesafelerde arkadaş ve akrabalarıyla bağlarını korumalarını sağlaması nedeniyle Facebook kendini vazgeçilmez kılabiliyor. Bazı kullanıcılar Facebook'u bir gazete gibi haber kaynağı olarak kullanırken, bazı şirketler profesyonel olarak şirket içi iletişimleri ve hatta müşteri hizmetlerini Facebook üzerinden yapıyor. Çoğu harici topluluk, Facebook grupları sayesinde iletişim kurabiliyor ve etkinlikler düzenleyebiliyor.

Diğer kötü bir detay ise, Facebook hesabınızı silmenin çok da etkili olmaması. Facebook ve benzeri diğer şirketler, siz bir hesapla giriş yapmasanız bile, site eklentileri ve kurabiyeler sayesinde sizi sürekli takip edebiliyor ve adınıza veri toplayabiliyor.

Uzmanlara göre önemli olan hesap silmekten çok paylaştığınız veriyi kısmak. Örneğin üçüncü parti uygulamaların izinlerini kesmek, sürekli kişisel hayatınızla ilgili paylaşımlar yapmamak, sürekli Facebook quiz'leri çözmemek ve gizliliğinizi arttıracak önlemler almak (örneğin DuckDuckGo'nun Privacy Essentials eklentisi), Facebook'u tamamen silmeden önlem alabilmenizi sağlıyor.

Eğer Facebook hesabınızı silmek istiyorsanız tabii ki silebilirsiniz. Ama bazı mecburiyetler yüzünden platformda kalmanız gerekiyorsa, veri akışınızı minimuma indirerek Facebook'un eline olabildiğince az koz verebilirsiniz.

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Etiketler: sosyal medya , facebook hesap silme , facebook hesabı nasıl silinir
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