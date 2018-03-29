Facebook'tan video nasıl indirilir?

Facebook'tan video indirmek isteyen kullanıcıların yapacağı işlemler çok basit. Birkaç basit işlemle Facebook'ta hiçbir eklenti olmadan beğendiğiniz bir videoyu indirebilirsiniz. Nasıl mı?

- Öncelikle indirmek istediğiniz videoya sağ tıklayın ve orada karşınıza çıkan seçeneklerden "Copy video URL at current time" ı seçerek, videonun URL'sini kopyalayın.

- Ardından tarayıcınız en üst kısmında yer alan site çubuğuna kopyaladığınız URL'yi yapıştırın ve "www" bölümünü silin. Oraya "www" yerine "mbasic" yazın.

- Sonrasında o siteye giriş yapın.

- Karşınıza indirmek istediğiniz video çıkacak. Orada da videoya sağ tıklayın ve "Video olarak kaydet" deyin.

- Böylelikle eklenti olmadan Facebook'tan beğendiniz videoları indirebilirsiniz.