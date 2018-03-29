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    Facebook'tan video nasıl indirilir?

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Facebook'ta beğendiğiniz bir videoyu indirmeyi bilmiyorsanız işte yolu...

    Facebook'tan video indirmek isteyen kullanıcıların yapacağı işlemler çok basit. Birkaç basit işlemle Facebook'ta hiçbir eklenti olmadan beğendiğiniz bir videoyu indirebilirsiniz. Nasıl mı?

    - Öncelikle indirmek istediğiniz videoya sağ tıklayın ve orada karşınıza çıkan seçeneklerden "Copy video URL at current time" ı seçerek, videonun URL'sini kopyalayın.

    Facebooktan video nasıl indirilir

    -  Ardından tarayıcınız en üst kısmında yer alan site çubuğuna kopyaladığınız URL'yi yapıştırın ve "www" bölümünü silin. Oraya "www" yerine "mbasic" yazın. 

    Facebooktan video nasıl indirilir

    - Sonrasında o siteye giriş yapın. 

    - Karşınıza indirmek istediğiniz video çıkacak. Orada da videoya sağ tıklayın ve "Video olarak kaydet" deyin. 

    Facebooktan video nasıl indirilir

    - Böylelikle eklenti olmadan Facebook'tan beğendiniz videoları indirebilirsiniz. 

     

    Etiketler: indirme , faceook'tan eklenti olmadan video indirme
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