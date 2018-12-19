Facebook'tan kullanıcılarına kötü haber: 2019'a ertelendi
Facebook, geçmişi temizleme özelliğini rafa kaldırmışa benziyor. Şirket, 2019 yılında bu özelliği kullanıcılarına sunacak ve dileyen herkes geçmiş paylaşımlarından kolayca kurtulabilecek.
Sosyal medya devi Facebook'tan kullanıcıların canını sıkacak bir haber geldi. Şirketin bu yıl sunması beklenen geçmişi temizleme özelliği gelecek yıla sarktı.
Konuyla ilgili konuşan Facebook'tan David Baser, "Bu özellik düşündüğümüzden daha fazla zaman alıyor" derken, süreci hafife aldıklarını da itiraf etti. Sonuç olarak eğer Facebook'taki kişisel verilerinizi yönetmek ve tamamen silmek istiyorsanız 2019'un bahar ayını beklemekten başka bir seçeneğiniz yok.
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