Facebook'tan işletmelere özel uygulama: Analytics
Facebook ev sahipliğinde her yıl düzenli olarak gerçekleşen F8 Geliştirici Konferansı'nda, genel anlamda işletmelere hitap eden Analytics uygulaması tanıtıldı.
Facebook'un yeni uygulaması Analytics, işletme sahiplerinin işine çok yarayacak. Zira, bu yeni uygulama, işletme sahiplerinin kendi ürünlerini veya uygulamalarını insanların nasıl kullandığını öğrenmelerine yardımcı olacak. Bir analiz sistemi olarak kullanıcılara bu konu üzerinde hizmet sunacak olan Analytics, sayfa ve reklam yöneticisi uygulamalarının da açıklarını bu şekilde kapatacak.
Şirket tarafından düzenlenen etkinlikte konuyla alakalı yapılan açıklama ise şöyle: "Hareket halindeyken büyüme, etkileşim ve dönüşüm çabalarınızdan haberdar olun. Anahtar metrikleri ve raporları kolayca görüntüleyin, otomatik analizleri kontrol edin ve değişiklikler meydana geldiğinde bildirim alın."
Analytics uygulaması işletmelerin uygulamalarını, internet sitelerini, botlarını ve etkinlik gruplarını izlemelerine yardımcı oluyor. Böylece Facebook’un Sayfa Yöneticisi ve Reklam Yöneticisi uygulamalarının eksiklikleri tamamlanıyor.
Kısacası Analytics’in internet sürümü ile yapılan tüm işlemler, bu uygulama ile mobil cihazlara taşındı. Markaların müşteri etkileşimini kolaylaştırmak isteyen Facebook bu sayede şirketlerden gelecek reklam yatırımlarını artırmak istiyor.
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