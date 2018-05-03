Facebook'tan işletmelere özel uygulama: Analytics

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
03.05.2018 - 06:15, Son Güncelleme:

Facebook'tan işletmelere özel uygulama: Analytics

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Facebook'tan işletmelere özel uygulama: Analytics

Facebook ev sahipliğinde her yıl düzenli olarak gerçekleşen F8 Geliştirici Konferansı'nda, genel anlamda işletmelere hitap eden Analytics uygulaması tanıtıldı.

Facebook'un yeni uygulaması Analytics, işletme sahiplerinin işine çok yarayacak. Zira, bu yeni uygulama, işletme sahiplerinin kendi ürünlerini veya uygulamalarını insanların nasıl kullandığını öğrenmelerine yardımcı olacak. Bir analiz sistemi olarak kullanıcılara bu konu üzerinde hizmet sunacak olan Analytics, sayfa ve reklam yöneticisi uygulamalarının da açıklarını bu şekilde kapatacak. 

Şirket tarafından düzenlenen etkinlikte konuyla alakalı yapılan açıklama ise şöyle: "Hareket halindeyken büyüme, etkileşim ve dönüşüm çabalarınızdan haberdar olun. Anahtar metrikleri ve raporları kolayca görüntüleyin, otomatik analizleri kontrol edin ve değişiklikler meydana geldiğinde bildirim alın."

Facebooktan işletmelere özel uygulama: Analytics

Analytics uygulaması işletmelerin uygulamalarını, internet sitelerini, botlarını ve etkinlik gruplarını izlemelerine yardımcı oluyor. Böylece Facebook’un Sayfa Yöneticisi ve Reklam Yöneticisi uygulamalarının eksiklikleri tamamlanıyor.

Kısacası Analytics’in internet sürümü ile yapılan tüm işlemler, bu uygulama ile mobil cihazlara taşındı. Markaların müşteri etkileşimini kolaylaştırmak isteyen Facebook bu sayede şirketlerden gelecek reklam yatırımlarını artırmak istiyor.

Facebook, gerçek zamanlı arama özelliğini getiriyorFacebook'unyeni başlattığı "gerçek zamanlı arama" özelliği sayesindekullanıcıların ürettiği içerikler görüntülenebilecek. Tamamenkişiselleştirilebilir şekilde sunulacak olan arama özelliği şu anda İngilizcesürümde mevcut. Facebook’ta bir günde toplamda 1.5 milyar aramagerçekleştiriliyor. Yeni gerçek zamanlı arama özelliği sayesinde bu sayınınönemli bir oranda artması bekleniyor.&nbsp;&nbsp;
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