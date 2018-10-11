Facebook, Portal ile iyiden iyiye eve yerleşiyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
11.10.2018 - 04:51, Son Güncelleme:

Facebook, Portal ile iyiden iyiye eve yerleşiyor!

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Facebook, Portal ile iyiden iyiye eve yerleşiyor!

Facebook, sizle aileniz ve arkadaşlarınızı daha da yakınlaştırmayı amaçlayan yeni bir iletişim cihazı geliştirdi. İşte karşınızda Facebook Portal...

Bu büyük ekranlı cihazlar ile artık, görüştüğünüz kişiyle aynı odada gibi hissedeceksiniz. Bu cihaz iki adet versiyona sahip, ilk modelin adı Portal. Portal'ın ekran boyutu tam 10 inç. Bir diğer model ise Portal Plus ve adından da anlaşılabileceği gibi biraz daha büyük. Portal Plus, Portre ve manzara modları sunabilen ve dönebilen 15 inç ekrana sahip.

Mobil cihazda yapılan bir görüntülü görüşmenin aksine, bu cihaz size hands-free yani elleriniz serbestken görüşme imkanı sunuyor. Böylece aileniz ya da arkadaşlarınız ile görüşme yaptığınız sırada onlara bir şeyler gösterebilir, elinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Cihazda bulunan akıllı kamera özelliği ile sohbet sırasında etrafta dolaşırken kamera otomatik olarak kaydırılıyor veya duruma göre görüntü yaklaştırılıyor.

Facebook, Portal ile iyiden iyiye eve yerleşiyor

Portal cihazına sahip olmasa dahi, Facebook Messenger kullanan kişileri görüntülü arama için bu cihazı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda çağrı esnasında görüşmeye yedi kişiye kadar kişi ekleyebilirsiniz. Ayrıca bu cihaz Alexa'nın standart olarak sahip olduğu tüm özellikleri de destekler ve bünyesinde barındırır. Gizlilik konusunda pek de iyi üne sahip olmadığını bilen Facebook, bu cihazda bütün dengeleri iyi tutmaya çalışmış. Kamera ve mikrofonu tek bir tuşla tamamen kapatma imkanına sahipsiniz. Hem Portal hem de Portal Plus bütünleşik olarak objektifi istediğiniz zaman kapatmanız için bir kamera kapağını da barındırmakta.

Başka kişilerin cihazınızı kullanmasını engellemek için cihaza 4 ila 12 haneli şifreler koyabiliyorsunuz. Facebook kesinlikle hiçbir çağrının dinlenmediğini de belirtiyor. Ön sipariş şu an bazı ülkelerde Facebook üzerinden alınıyor. Portal modeli 199 dolar fiyat etiketine sahip. Portal Plus ise 349 dolar fiyat etiketi ile ön satışa sunulmuş durumda. Eğer bu iki cihazı birlikte alacağım derseniz, 548 dolar yerine 448 dolar ödeyerek 100 dolar tasarruf edebiliyorsunuz. Çok yakında cihazlar Amazon ve Best Buy gibi online perakende satış mağazalarında da satışa sunulacak.

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