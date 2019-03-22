Facebook'tan çok önemli şifre açıklaması
Facebook bu kez şifre skandalıyla sallanıyor. Milyonlarca kullanıcının şifresini düz metin olarak sakladığını itiraf eden şirkette saklanan bu şifrelere 20 bini aşkın Facebook çalışanının da erişme yetkisi var.
İnternette yer alan Facebook'un kullanıcılarının şifrelerini düz metin biçiminde tuttuğu iddialarına ilişkin Facebook'tan açıklama yapıldı. Facebook açıklamasında, milyonlarca Facebook kullanıcısının şifresinin düz metin olarak saklandığı ancak şifrelerin şirket içi sunucularda tutulduğu ve bu bilgilere dışarıdan erişilemeyeceği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Facebook çalışanlarının bu bilgilere ulaşımı kötüye kullanmalarıyla ilgili herhangi bir kanıt olmadığı da belirtildi.
Siber güvenlik uzmanı Andrei Barysevich, güvenlik kurallarına göre şifrelerin düz metin olarak saklanmaması gerektiğine işaret ederek, Facebook gibi büyük bir şirketin şifreleri düz metin olarak tutmasının geçerli bir sebebi olmadığını söyledi.
"Krebs on Security" isimli blog sayfasında, Facebook'un 600 milyon civarında kullanıcısının şifresini yıllarca düz metin olarak tutulduğu bilgisi yer almıştı.
FACEBOOK'UN YENİ SKANDALI
Facebook'tan gelen bu itiraf gibi açıklamaya bakıldığında şifrelerin korunmasız bir şekilde düz metin olarak binlerce Facebook çalışanına paylaşıldığı görülüyor. Bazı Instagram hesap şifrelerinin de bu düz metin dosyaların içinde yer aldığı belirtilirken, kullanıcılara e-posta göndererek şifrelerini değiştirmelerini talep ediyor.
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