Facebook'tan çıkış yapamıyorum
Facebook'tan çıkış yapamıyorum sorunu kullanıcıların kafasını karıştırıyor. Facebook kullanıcıları kimi zaman hesaplarını kapatırken problem yaşıyorlar.
Facebook çıkış butonu yoksa, sorunun sebebi genelde Google Chrome'a bulaşan virüs olabiliyor. Çözümü ise basit, tarayıcınızı eski haline getirmek. Facebooktan çıkamadığınız zaman aşağıdaki yöntemi kullanmanız sorunu çözecektir.
Google Chrome'dan hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Daha sonra sağ üst köşeden "Seçenekler" butonuna tıklayın ve açılan menüden "Ayarlar" butonuna tıklayın.
Açılan sayfada "Başlangıçta" alt başlığından "Uzantıyı devre dışı bırak" butonuna tıklayın. Bilerek kullandığınız uzantılar dışında bilmediklerinizi çıkarın.
Daha sonra yeni bir işlem yapmanız gerekmekte. Ayarlar menüsünde aşağıya inin ve "Kişi" başlığında durun. Kişi 1 (Şu andaki) seçeneğinin yanında bir x butonu göreceksiniz. Oraya tıklayın ve ekrana gelen "Kişi kaldırılsın mı?" yazısında "Kaldır" butonuna basın.
Bu yöntemle tarayıcınızı ilk günkü haline getirebilir ve virüslerden kurtulabilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle