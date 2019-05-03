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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
03.05.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

Facebook'tan aşırılık yanlısı hesapları kapatma kararı

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Facebook'tan aşırılık yanlısı hesapları kapatma kararı

Facebook, bazı beyazların üstünlüğünü savunan aşırı sağ veya antisemitik kişi ve kuruluşların hesabını "tehlike arz ettiği için" kalıcı olarak kapattığını duyurdu.

ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook, ırkçı söylemlerde bulunan veya etnik ve dini gruplara karşı nefret yayan hesapların kapatılması kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Biz, ideolojileri fark etmeksizin şiddete ve nefrete yönelen veya teşvik eden birey ve kuruluşları tehlike arz ettiği için her zaman yasaklamaktayız. Potansiyel ihlalcilerin değerlendirilme süreci oldukça geniştir ve bugün bu hesapları kaldırma kararımızı almamızı sağlayan şey budur." ifadelerine yer verildi.

Facebook'un kapatma kararı aldığı hesapların arasında komplo teorileriyle tanınan Amerikalı internet ve radyo programcısı Alex Jones, ABD'li aşırı sağcı Milo Yiannopoulos ve Laura Loomer ile "İslam Milleti" adlı siyahi hareketin lideri Louis Farrakhan'a ait hesapların da olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Facebook tarafından alınan bu hesapların kapatılması kararı insan hakları örgütleri ve aktivistleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Söz konusu hesapların sosyal medya üzerinden şiddet ve nefret yaydığını dikkati çeken insan hakları örgütleri, uzun zamandır Facebook başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarına gerekli önemleri alması çağrısında bulunuyordu.

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