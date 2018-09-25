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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.09.2018 - 17:00, Son Güncelleme:

Facebook'tan 'Anus' soyisimli politikacıya sansür

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Facebook'tan 'Anus' soyisimli politikacıya sansür

Facebook, Belçika’nın Valon bölgesinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere girmeye hazırlanan bir adayı, soyismi cinsel çağrışımda bulunduğu gerekçesiyle sansürledi.

Belçika'nın Valon bölgesinde yapılacak seçimlerde aday olan Luc Anus, yürüttüğü seçim kampanyası çerçevesinde, seçim vaatlerini duyurmak adına bir kendi adıyla Facebook'ta bir sayfa açtı.

Ancak Facebook, Belçikalı politikacının 'Anus' (türkçe karşılığı Anüs olan) soyisminin çağrışımının toplumun görgü kurallarına uymadığını belirterek, 26 yaşındaki genç siyasetçinin soyismi ile açtığı Facebook sayfasına sansür uyguladı.

'FACEBOOK, SOYİSMİMİ KABUL ETMİYOR' 

Sputnik'in haberine göre konu hakkında açıklamalarda bulunan Anus, "Facebook, soyismimi kabul etmiyor, olan bu. Benimle ilk kez tanışan bazı insanlar başta bana inanmıyorlar ve okula gittiğim dönemde dahi soyismimi değiştirmeyi düşünüp düşünmediğimi soruyorlar" dedi.

Soyismi ile ilgili birçok şaka ve espriye maruz kalan Belçikalı politikacının kampanyası, internet ortamında yayılmamasının ardından popülaritesi önlemez şekilde arttı.

Facebooktan Anus soyisimli politikacıya sansür


BELÇİKALI SİYASETÇİ, 'LUC ANU' İSİMLİ YENİ BİR SAYFA AÇTI

Kendi soyismini kullanamayan siyasetçi çareyi ‘Luc Anu' isimli yeni bir sayfa açmakta buldu.

BELÇİKA'NIN VALON BÖLGESİNDE, TOPLAMDA 49 KİŞİ 'ANUS' SOYİSMİNİ TAŞIYOR

Belçika Nüfus Müdürlüğü'nün açıkladığı son rakamlara göre, Belçika'nın Valon bölgesinde, Anus soyadlı 49 kişi yaşıyor.

Birçok kişi sosyal medya üzerinden Facebook'un uyguladığı sansüre tepki geldi. O mesajlardan bazıları:

ABD'li yapımcı ve oyuncu Mike Opelka, "Facebook, Luc Anus'un sayfasının ismini değiştirmeye zorladı. Anus, bu durum karşında pes etti ama bu sorun geride mi kaldı? Merak ediyorum da, ya Hugh Jass, Anita Lay ve Amanda Hugankiss ne yapacak" yorumunda bulundu.

​​Lyndsey La Vulve isimli kullanıcı ise, "Facebook'un Belçikalı politikacı Luc Anus'un soy ismine uyguladığı sansür yüzünden kampanya sayfasına erişim yasaklandı" dedi.

 

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