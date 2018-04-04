Facebook'ta skandal tahmin edilenden de büyük: Tam 87 milyon kişi...

Facebook’un Teknolojiden Sorumlu Başkanı Mike Schroepfer, kamuoyuna tahmini 50 milyon olarak açıklanan rakamın 87 milyon kadar olabileceğini duyurdu.

ABD’deki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın ekibiyle çalışan Cambridge Analytica şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması, sosyal medya platformuna yönelik eleştirileri artırmıştı.

Facebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, verilerin usulsüz kullanılmasıyla ilgili özür dilemişti. Zuckerberg, bu skandala ilişkin 11 Nisan’da ABD Temsilciler Meclisi Ticaret Komisyonu’nda ifade verecek.

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