Facebook'ta hikaye paylaşanlara yepyeni bir özellik daha
Sosyal medya devi Facebook, hikayeler özelliğine minik bir yenilik getiriyor. Kullanıcılar artık Facebook'ta hikaye paylaşırken isterlerse etkinliklerini de paylaşabilecek.
Facebook'ta hikaye paylaşanları sevindirecek yeni bir özellik duyuruldu. Her ne kadar Instagram'da olduğu gibi yoğun ilgi görmese de, Facebook'ta hikaye paylaşan belli bir kitle bulunuyor. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre düzenlenen etkinliklerin hikayeler üzerinden paylaşılabilmesi mümkün olacak.
Android ve iOS platformundaki tüm cihazlarda kullanılabilecek olan bu özellik ilk etapta ABD, Meksika ve Brezilya'da kullanıcılara sunulacak; ardından kademeli olarak tüm dünyaya açılacak.
Kullanıcılar, bu yeni özellik sayesinde etkinliklerini paylaşacaklar ve hatta bu etkinliğe katılanlar da durumlarını hikaye içinde güncelleyebilecek.
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