Facebook'ta hikaye paylaşanlar için yepyeni bir özellik daha
Instagram'dan sonra Facebook'a eklenen Hikayeler özelliği yenileniyor. Kullanıcılar Facebook'ta hikaye paylaşırken artık bakın ne yapabilecek?
Grup hikayeleri ilk olarak geçen sene kısıtlı bir kapasitede kullanıma sunulmuştu. Grup sayfasının üstünde belirecek olan grup hikayeleri, üyeler tarafından tıklanarak görüntülenebilecek. Hikayenin yanındaki "Ekle" düğmesine tıklayarak hikayeye ekleme yapmak mümkün olacak. Grup hikayesine ekleme yapmak, kendi hikayenize eklemekle aynı şekilde çalışıyor. Yeni bir fotoğraf çekip veya galeriden seçip, efekt, etiket ekleyip veya çizim araçlarını kullanıp, grubun önüne sunabiliyorsunuz.
Birden fazla kişinin katkıda bulunabildiği bir platform kötüye kullanıma açık olacağından, Facebook grup moderatörlerine hikaye içeriklerini yönetmek için bazı araçlar sunuyor. Moderatörler, gönderileri hikayeye eklenmeden önce gözden geçirip onaylayabiliyor, üyeleri sessize alabiliyor ve sadece yöneticilerin grup hikayelerine katkıda bulunmasını sağlayabiliyorlar.
Grup hikayeleri, hem masaüstünde, hem de Android ve iOS uygulamalarında kullanıma sunulacak.
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