Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Facebook'ta hesap silme: Nasıl yapılır?

    Facebook'ta hesap silme: Nasıl yapılır?

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 08:19 | Son Güncelleme:

    Facebook hesabınızı bir daha kullanmak istemiyorsunuz ve hesabınızı silmek istiyorsunuz. Peki, bu işlem nasıl olacak?

    Facebook hesabını tamamen silmek isteyen kullanıcıların, öncelikle hesaplarında olan uygulamalı silmesi gerekiyor. Çünkü Facebook, işlem bittikten sonraki 2 hafta içerisinde hiçbir hareketlilik istemiyor. Uygulamaları silmek için ise:

    - Ayarlar bölümüne gidin.

    - Ardından Uygulama Ayarları bölümüne tıklayın. 

    - Orada gözüken tüm uygulamaları silin. Uygulamaları, uygulamanın yanında bulunan "x" işaretinden silebilirsiniz. 

    Facebookta hesap silme: Nasıl yapılır

    Uygulama silme işlemlerini tamamladıktan sonra ise hesabını silebilirsiniz:

    - https://www.facebook.com/help/delete_account sitesine gidin. 

    Facebookta hesap silme: Nasıl yapılır

    - Karşınıza çıkan bölümden "Hesabımı Sil" bölümünü seçerek işleminize devam edin.

    - Son olarak, hesap şifrenizi ve orada bulunan Güvenlik kodunu girin. 

    Facebookta hesap silme: Nasıl yapılır

    - İşlem bu kadar. 

    Yalnız, unutmamanız gereken bazı şeyler var. Bu işlemler tamamlandıktan sonraki 2 hafta boyunca hesabınıza giriş yapmayı denemeyin. Eğer böyle bir şey yaparsanız, hesap silme işlemi sıfırlanır. Bu 2 haftalık sürecin dolmasıyla birlikte hesabınız tamamen Facebook'tan yok olur. 

    Etiketler:
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri