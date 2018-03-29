Facebook'ta hesap silme: Nasıl yapılır?

Facebook hesabını tamamen silmek isteyen kullanıcıların, öncelikle hesaplarında olan uygulamalı silmesi gerekiyor. Çünkü Facebook, işlem bittikten sonraki 2 hafta içerisinde hiçbir hareketlilik istemiyor. Uygulamaları silmek için ise:

- Ayarlar bölümüne gidin.

- Ardından Uygulama Ayarları bölümüne tıklayın.

- Orada gözüken tüm uygulamaları silin. Uygulamaları, uygulamanın yanında bulunan "x" işaretinden silebilirsiniz.

Uygulama silme işlemlerini tamamladıktan sonra ise hesabını silebilirsiniz:

- https://www.facebook.com/help/delete_account sitesine gidin.

- Karşınıza çıkan bölümden "Hesabımı Sil" bölümünü seçerek işleminize devam edin.

- Son olarak, hesap şifrenizi ve orada bulunan Güvenlik kodunu girin.

- İşlem bu kadar.

Yalnız, unutmamanız gereken bazı şeyler var. Bu işlemler tamamlandıktan sonraki 2 hafta boyunca hesabınıza giriş yapmayı denemeyin. Eğer böyle bir şey yaparsanız, hesap silme işlemi sıfırlanır. Bu 2 haftalık sürecin dolmasıyla birlikte hesabınız tamamen Facebook'tan yok olur.