Facebook'ta engellendiğinizi nasıl görebilirsiniz? İşte yolu
Facebook'ta kullanıcıların birbirlerini istedikleri halde engelleyebilmeleri mümkün. Peki engellenen kişi engellendiğini nasıl anlayabilir? Bunun bir yolu var mı?
Facebook'ta bir kişinin engellenip engellenmediğini anlaması doğrudan mümkün olmuyor; çünkü Facebook engellenen kişiye engellendiğine dair herhangi bir bildirim göndermiyor. Bu nedenle kullanıcının şüphe üzerine hareket etmesi ve bir dizi yol izlemesi gerekiyor.
Engellendiniz mi, yoksa sadece arkadaş listesinden mi çıkarıldınız? Bunu anlamak için arkadaşınızı Facebook'ta aratın. Bunun için en üstteki arama kutusunu kullanın. Sonuçlar göründüğünde Kişiler üzerine tıklayın. Engellendiyseniz, arkadaşınız sonuçlar arasında görünmeyecek. Ancak sadece arkadaş listesinden çıkarıldıysanız, profili kısmen de olsa (gizlilik ayarlarına göre) görebileceksiniz.
Bunun ardından sizi engellediğini düşündüğünüz kişiyle ortak bir arkadaşınızın profiline gidin. Bu ortak arkadaşınızın arkadaş listesine göz atın. Tümünü Gör'e tıkladığınızda ortak arkadaşlarınızı göreceksiniz. Listeye göz atın veya "Arkadaşları Ara" kutusuna arkadaşınızın adını yazın. İsmini ve profil fotoğrafını görebiliyorsanız, engellenmediğinizden emin olabilirsiniz.
Göremiyorsanız, arkadaşınız sizi engellemiş olabileceği gibi hesabını dondurmuş da olabilir.
Söz konusu arkadaşınızın profilinize yazıp yazmadığını hatırlamaya çalışın. Bu tür paylaşımları arkadaş olmasanız da görmeniz gerekiyor. Ancak engellendiyseniz, kişinin fotoğrafı yerine bir soru işareti görünecektir. İsminin yerinde siyah kutular da görebilirsiniz.
Facebook Messenger'ın uygulaması bazen engellenmiş hesapları gösterebiliyor, bu yüzden mesajları web üzerinden kontrol edin.
Arkadaşınızın hesabını askıya almadığını nasıl anlayacaksınız? Silinen profillerin adı çoğu zaman hiç görünmeyecektir. Bu durumda isim yerinde "Facebook Kullanıcısı" görürsünüz.
Yüzde 100 emin olmanın yolu, direkt olarak sormaktan geçiyor. Ancak bunu muhtemelen yapmak istemeyeceksinizdir, bu yüzden farklı yollara bakmak daha iyi gibi görünüyor. Arkadaşınızı diğer sosyal ağlarda da takip ediyorsanız, bunlarda da engellenip engellenmediğinize bakın.
Engellenmemiş iseniz, Twitter veya Instagram'dan ona bir mesaj yazabilirsiniz. Ancak çıkışmak yerine, arkadaşınızı merak ettiğinizi belirtin. Bir ortak arkadaşınıza danışarak profilin silinip silinmediğini öğrenebilirsiniz, ancak bunu yaparken de dikkatli olun.
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