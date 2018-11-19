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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
19.11.2018 - 07:51, Son Güncelleme:

Facebook'ta engellendiğinizi nasıl görebilirsiniz? İşte yolu

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Facebook'ta engellendiğinizi nasıl görebilirsiniz? İşte yolu

Facebook'ta kullanıcıların birbirlerini istedikleri halde engelleyebilmeleri mümkün. Peki engellenen kişi engellendiğini nasıl anlayabilir? Bunun bir yolu var mı?

Facebook'ta bir kişinin engellenip engellenmediğini anlaması doğrudan mümkün olmuyor; çünkü Facebook engellenen kişiye engellendiğine dair herhangi bir bildirim göndermiyor. Bu nedenle kullanıcının şüphe üzerine hareket etmesi ve bir dizi yol izlemesi gerekiyor. 

Engellendiniz mi, yoksa sadece arkadaş listesinden mi çıkarıldınız? Bunu anlamak için arkadaşınızı Facebook'ta aratın. Bunun için en üstteki arama kutusunu kullanın. Sonuçlar göründüğünde Kişiler üzerine tıklayın. Engellendiyseniz, arkadaşınız sonuçlar arasında görünmeyecek. Ancak sadece arkadaş listesinden çıkarıldıysanız, profili kısmen de olsa (gizlilik ayarlarına göre) görebileceksiniz.

Facebookta engellendiğinizi nasıl görebilirsiniz İşte yolu

Bunun ardından sizi engellediğini düşündüğünüz kişiyle ortak bir arkadaşınızın profiline gidin. Bu ortak arkadaşınızın arkadaş listesine göz atın. Tümünü Gör'e tıkladığınızda ortak arkadaşlarınızı göreceksiniz. Listeye göz atın veya "Arkadaşları Ara" kutusuna arkadaşınızın adını yazın. İsmini ve profil fotoğrafını görebiliyorsanız, engellenmediğinizden emin olabilirsiniz.

Göremiyorsanız, arkadaşınız sizi engellemiş olabileceği gibi hesabını dondurmuş da olabilir.

Söz konusu arkadaşınızın profilinize yazıp yazmadığını hatırlamaya çalışın. Bu tür paylaşımları arkadaş olmasanız da görmeniz gerekiyor. Ancak engellendiyseniz, kişinin fotoğrafı yerine bir soru işareti görünecektir. İsminin yerinde siyah kutular da görebilirsiniz.

Facebookta engellendiğinizi nasıl görebilirsiniz İşte yolu

Facebook Messenger'ın uygulaması bazen engellenmiş hesapları gösterebiliyor, bu yüzden mesajları web üzerinden kontrol edin.

Arkadaşınızın hesabını askıya almadığını nasıl anlayacaksınız? Silinen profillerin adı çoğu zaman hiç görünmeyecektir. Bu durumda isim yerinde "Facebook Kullanıcısı" görürsünüz.

Yüzde 100 emin olmanın yolu, direkt olarak sormaktan geçiyor. Ancak bunu muhtemelen yapmak istemeyeceksinizdir, bu yüzden farklı yollara bakmak daha iyi gibi görünüyor. Arkadaşınızı diğer sosyal ağlarda da takip ediyorsanız, bunlarda da engellenip engellenmediğinize bakın.

Engellenmemiş iseniz, Twitter veya Instagram'dan ona bir mesaj yazabilirsiniz. Ancak çıkışmak yerine, arkadaşınızı merak ettiğinizi belirtin. Bir ortak arkadaşınıza danışarak profilin silinip silinmediğini öğrenebilirsiniz, ancak bunu yaparken de dikkatli olun.

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