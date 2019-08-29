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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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A.A.
29.08.2019 - 06:59, Son Güncelleme:

Facebook'ta 'acil durum' dönemi başlıyor

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Facebook'ta 'acil durum' dönemi başlıyor

Facebook, yerel yönetimlerin bölgelerinde yaşayan insanlara acil durumlarda uyarı yapabilmelerini sağlayacak yeni özelliğini duyurdu.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirket acil durumlarda yerel yönetimlere yardımcı olmak ve insanların güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirdiği "acil durum uyarısı" yapma özelliğini yerel yönetimlerin kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

Geçen yılın başından beri, ABD'deki çok sayıda yerel yönetim tarafından test edilen "acil durum uyarısı" sistemi, yerel yönetimlerin acil durumlarda hızlıca vatandaşlarıyla iletişim kurmasını ve önemli bilgilerin paylaşılmasını sağlıyor.

Yerel yönetimlerin Facebook'ta paylaştıkları bir içeriği "acil durum uyarısı" olarak işaretlemesiyle birlikte, mesaj durumdan etkilenen insanlarla paylaşılıyor. Paylaşımın yanı sıra bölgede yaşayan kullanıcılara bildirim gönderilerek, önemli bilgilere ulaşması ve komşularıyla iletişim kurması sağlanıyor.

Çeşitli amaçlarla acil durum uyarısı yapılabiliyor

Facebook aracılığıyla "acil durum uyarısı" yapmak için, bir şehir ya da yerel yönetimle ilişkili Facebook sayfasına sahip olunması ve Facebook'a başvuruda bulunulması gerekiyor. Facebook'un değerlendirmesinin ardından, uygun görülen sayfalar bu özelliği ücretsiz olarak kullanabiliyor.

Geçen yıldan bu yana, ABD'deki 350'den fazla yerel yönetim tarafından test edilen sistem, ani sel baskınları, kayıp insan raporları, yol çalışmaları, aşırı derece sıcaklıklar, bomba tehditleri gibi çeşitli durumlarda "acil uyarı" yapmak amacıyla kullanıldı. Açıklamada yer verilen araştırmaya göre, Facebook'ta "acil durum uyarısı" etiketiyle paylaşılan gönderileri görüntüleyen 2 bin kişinin yüzde 73'ü paylaşılan bilgileri daha önce hiçbir yerde görmediğini belirtirken, yüzde 43'ü ise "acil durum uyarısı" etiketi taşıyan gönderileri gördükten sonra gerekli adımları attıklarını ifade etti.

Test aşamasında olumlu sonuçlar veren "acil durum uyarısı" sistemi yıl sonunda ABD'nin tüm bölgelerinde kullanıma sunulacak. Acil durumlarda iletişim imkanı sağlayan ve toplum güvenliğini artıran sistemin, ABD'de yaygınlaşmasının ardından tüm dünyada hizmete sunulması planlanıyor.

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