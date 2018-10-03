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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.10.2018 - 23:22, Son Güncelleme:

Facebook'a veri ihlali soruşturması

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Facebook'a veri ihlali soruşturması

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta 50 milyon kişinin dijital verilerinin çalındığı güvenlik açığı hakkında resmi soruşturma başlattı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilgili düzenleyici kurumu olan DPC, Avrupa merkezi İrlanda'da yer alan Facebook'a yönelik resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı. 

Açıklamada, soruşturmanın geçen hafta 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin çalınmasına neden güvenlik açığı nedeniyle başlatıldığı belirtildi. 

Soruşturmada, Facebook'un AB çapında geçerli olan Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nden (GDPR) doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin inceleneceğine dikkat çekilen açıklamada, şirketin kişisel verilerin güvenliğini sağlayacak gerekli teknik ve kurumsal tedbirleri alıp almadığının değerlendirileceği kaydedildi. 

Öte yandan, AB genelinde mayıs ayında yürürlüğe giren GDPR kapsamında kişisel verilerle ilgili çok sayıda değişiklik yapıldı. GDPR ile şirketlerin kişisel verileri toplamaları, işlemeleri, paylaşmaları ve saklamaları için bireylerin tam olarak bilgilendirilmesi ve açık izinlerinin alınması gibi şartlar getirildi.

 Düzenleme, kişisel verilerin sızması, çalınması veya amaç dışında kullanılması gibi bir durumun ortaya çıkması halinde şirketlerin ilgili düzenleyici kurumlara 72 saat içerisinde açıklama yapması şartını koştu. Ayrıca, işletmelerin söz konusu kişisel veri kurallarını ihlal etmeleri durumunda yetkili makamlara, şirketin dünya çapındaki cirosunun yüzde 4'üne ulaşan para cezası uygulama imkanı sağladı.

Böylece, Facebook'un söz konusu AB veri kurallarına uymadığının tespit edilmesi halinde şirkete 1,6 milyar dolara varacak para cezası kesilmesinin önü açıldı.

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