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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
19.10.2018 - 13:28, Son Güncelleme:

Facebook'a Türkiye'de ihlal incelemesi

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Facebook'a Türkiye'de ihlal incelemesi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, Facebook ile ilgili başlatılan incelemenin, bazı yeni "veri güvenliği ihlali" iddiaları üzerine genişletildiğini bildirdi.

Bilir, yaptığı açıklamada, 7 Nisan 2016'da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kurulan kurumun, 12 Ocak 2017'den itibaren görevine başladığını anımsattı.     

Kurumun karar organı Kişisel Verileri Koruma Kurulunun, şikayet üzerine veya ihlal iddiasının öğrenildiği andan itibaren resen inceleme yapma yetkisine sahip olduğunu belirten Bilir, Facebook'un, veri sorumlusu olarak Türk vatandaşlarına ait kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun işleyip işlemediği, veri işleme konusunda vatandaşları yeterince bilgilendirip bilgilendirmediğiyle ilgili Kurul tarafından daha önceden ön inceleme başlatıldığını söyledi.     

Bu sürecin devam ettiğine dikkati çeken Bilir, şöyle konuştu:     

"Ancak son günlerde basına yansıyan Facebook'la ilgili bazı yeni veri güvenliği ihlali iddiaları nedeniyle söz konusu incelemenin kapsamı bu iddiaları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Türk vatandaşlarının kişisel verilerinin siber ortamlarda korunması ve güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmalar Kişisel Verileri Koruma Kurulunca hassasiyetle yürütülmektedir."     

Konunun takipçisi olduklarını vurgulayan Bilir, herhangi bir veri işleme usulsüzlüğü veya veri istismarı tespit edildiğinde gerekli yaptırımların uygulanacağını kaydetti.     

"Kanundaki yaptırımlar uygulanacaktır"     

Bilir, "Siber ortamda Türk vatandaşlarının kişisel verisi uluslararası standartlara uygun olarak korunmaktadır. İnceleme kapsamında vatandaşlarımızın kişisel verilerinin işlenmesinde hukuka uygun olmayan durumları tespit etmemiz halinde kanundaki yaptırımlar uygulanacaktır." ifadesini kullandı.     

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kanun hükümleri gereğince hukuka uygun olmayan veri işleme faaliyeti tespit etmesi durumunda idari para cezası, Türkiye'deki veri işleme faaliyetlerinin durdurulması gibi işlem ve yaptırımlar uygulayabiliyor.     

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