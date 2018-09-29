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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
29.09.2018 - 09:17, Son Güncelleme:

Facebook'a siber saldırı şoku: Milyonlarca hesap tehlikede!

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Facebook'a siber saldırı şoku: Milyonlarca hesap tehlikede!

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, yaklaşık 50 milyon kullanıcının hesabının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmesine neden olabilecek bir güvenlik açığı keşfettiklerini açıkladı.

Facebook'ta siber saldırı şoku yaşanıyor. 50 milyon kullanıcısını etkileme ihtimali olan saldırının bir güvenlik açığından kaynaklandığı düşünülürken; Facebook, açığın düzeltildiğini ve güvenlik birimlerinin bilgilendirildiğini belirtti.

Şirket korsanların, hesaplardaki "başkasının gözünden gör" özelliği üzerinden "erişim jetonu" sağlayabildiğini açıkladı.

Facebook'tan yapılan açıklamada güvenlik açığından etkilenen yaklaşık 50 milyon hesabın "erişim jetonunun" sıfırlandığı, ek önlem olarak bu butonu geçen yıl içinde kullanmış 40 milyon hesabın daha "erişim jetonlarının" sıfırlandığı belirtildi.

Bu yaklaşık 90 milyon hesabın, kullandıkları cihazlarda Facebook şifrelerini yeniden girmek zorunda kalmaları anlamına geliyor.

Açıklamada "İncelememiz henüz başlamış olduğu için bu hesapların kötü amaçla kullanılıp kullanılmadığı ya da bilgilerin ele geçirilip geçirilmediğini halen araştırıyoruz" denildi.

Haberin ardından Facebook hisseleri yüzde 3 değer kaybederek 163.87 dolara indi.

Facebook "Başkasının gözünden gör" özelliğinin de geçici olarak durdurulduğunu da belirtti.

Facebook hesaplarının kullanıcıların farklı cihazlarında açık kalmasını sağlayan dijital anahtara "erişim jetonu" adı veriliyor.

Şirketin güvenlik biriminin başında bulunan Guy Rosen, hatadan dolayı kullanıcılardan özür diledi.

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