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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
18.03.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Facebook'a sessiz sedasız yepyeni bir özellik daha!

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Facebook'a sessiz sedasız yepyeni bir özellik daha!

Her geçen gün mobil uygulamasında çeşitli değişiklikler yapan Facebook yeni özelliği ile gündemde. Sosyal medya devi uygulamanın ana menüsüne oyun sekmesi getirdi.

Oyun alanında geliştirmeler yapan Facebook çalışmalarını sürdürüyor. Kullanıcılarına iyi bir oyun deneyimi yaşatmak isteyen şirket ana menü sekmeleri arasına oyun ekledi. Bu özellikle beraber oyun platformuna daha kolay bir şekilde ulaşılabilecekken aynı zamanda etkileşimin artması bekleniyor.

Oyun sekmesi ile beraber direkt olarak hızlı oyunlar bölümüne giriş yapılabiliyor ve bunun yanında popüler oyunların yayınlarına ve gruplara kolayca ulaşabiliyorsunuz. Söz konusu özelliği özelleştirilmiş gezinti çubuğuna ekleyebiliyorsunuz.

Facebooka sessiz sedasız yepyeni bir özellik daha

Ana menü sekmeleri arasına eklenen özellik ile beraber yeni oyunlar daha hızlı keşfedilebilecek ve tüm bunlarla beraber etkileşimler artacak, yayınlar yeni abonelere sahip olacak. Oyun alanına iyiden iyiye giriş yapan şirketin Gaming adında bağımsız bir uygulama geliştirmesi bekleniyor.

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