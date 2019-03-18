Facebook'a sessiz sedasız yepyeni bir özellik daha!
Her geçen gün mobil uygulamasında çeşitli değişiklikler yapan Facebook yeni özelliği ile gündemde. Sosyal medya devi uygulamanın ana menüsüne oyun sekmesi getirdi.
Oyun alanında geliştirmeler yapan Facebook çalışmalarını sürdürüyor. Kullanıcılarına iyi bir oyun deneyimi yaşatmak isteyen şirket ana menü sekmeleri arasına oyun ekledi. Bu özellikle beraber oyun platformuna daha kolay bir şekilde ulaşılabilecekken aynı zamanda etkileşimin artması bekleniyor.
Oyun sekmesi ile beraber direkt olarak hızlı oyunlar bölümüne giriş yapılabiliyor ve bunun yanında popüler oyunların yayınlarına ve gruplara kolayca ulaşabiliyorsunuz. Söz konusu özelliği özelleştirilmiş gezinti çubuğuna ekleyebiliyorsunuz.
Ana menü sekmeleri arasına eklenen özellik ile beraber yeni oyunlar daha hızlı keşfedilebilecek ve tüm bunlarla beraber etkileşimler artacak, yayınlar yeni abonelere sahip olacak. Oyun alanına iyiden iyiye giriş yapan şirketin Gaming adında bağımsız bir uygulama geliştirmesi bekleniyor.
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