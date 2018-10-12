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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
12.10.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Facebook’a hemen çıkış - giriş yapın! Çünkü...

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Facebook’a hemen çıkış - giriş yapın! Çünkü...

Facebook, Eylül ayının sonunda 50 milyon kullanıcıya ait veri sızıntısı ihtimalini duyurmuş, bu durum tüm dünyada kullanıcılar arasında endişeye neden olmuştu. Firma, kullanıcı erişim bilgilerinin resetlendiğini açıklarken, antivirüs yazılım kuruluşu ESET, Facebook web sitesinden çıkış yapıp tekrar girmenin bu güncellemeyi devreye sokacağını duyurdu. ESET, “Önce çıkış-giriş yapın, sonra parolanızı değiştirin” tavsiyesinde bulundu.

Facebook, 28 Eylül Cuma günü sosyal medya platformunun 'Farklı Görüntüle' özelliğindeki bir güvenlik açığını kullanan kötü niyetli kişilerin en az 50 milyon kullanıcı hesabının erişim bilgilerini ele geçirdiği yönünde açıklamada bulunmuştu. 

Olay sonrasında Facebook yalnızca bu hesapları değil, risk altında olduğu belirlenen 40 milyon kişinin daha hesaplarını askıya aldı. Olayla ilgili çekincelerin büyük bir kısmı, çalınan giriş bilgilerinin yalnızca kullanıcıların Facebook hesaplarında değil, Facebook'un tek tuşla giriş özelliğinin kullanıldığı farklı sitelerdeki hesaplarda da kullanılabilecek olmasından kaynaklanıyor. 

Erişim bilgilerinin kullanıldığına dair kanıt yok

Facebook; "Geçen hafta saldırı sırasında giriş yapıldığını veya yüklendiğini tespit ettiğimiz tüm üçüncü parti uygulamaların loglarını analiz ettik. Soruşturma sonucunda şu ana kadar saldırganların Facebook Login kullanarak herhangi bir uygulamaya eriştiğine yönelik bir kanıt bulunamadı" açıklamasını yaptı. 

Chicago Illinois Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, en az 42 bin web sitesi Facebook Login kullanıyor. Bu da güvenlik ihlalinin potansiyel etkilerinin ne kadar büyük olabileceğini gösteriyor.Bu sorun aynı zamanda Spotify, Tinder, AirBnb ve Facebook'un sahibi olduğu Instagram gibi kendi alanlarında dev firmaları da kapsıyor. 

Facebook sızıntıyı engellemek için güncelleme yaptı

Gelişmeler üzerine Facebook son güncellemesinde, Facebook'un yazılım geliştirme araçlarını kullanan veya kullanıcıların erişim bilgilerini düzenli olarak kontrol eden web sitesi geliştiricilerine "kişilerin erişim bilgileri resetlendiğinde otomatik olarak korunacakları" yönünde bilgi verdi. 

Çıkış-giriş yapın

ESET Araştırmacısı Tomas Foltyn, bu çerçevede tüm Facebook kullanıcılarını çıkış-giriş yapmaya çağırdı.Sosyal medya hesaplarının genellikle cihazlarda açık şekilde bırakıldığına dikkat çeken Foltyn, “Çıkış yaparak tekrar girmek yeterince kolaydır ve bu şekilde erişim bilgileriniz resetlenecektir. Ayrıca güvenlik seçeneklerinizi, özellikle de Giriş yaptığınız yer bölümünü gözden geçirmek için bir dakikanızı ayırın. Yeniden girmişken, parolanızı da değiştirin. Başka hesapta kullanmadığımız, size özel, yeni bir parola oluşturun“ tavsiyesinde bulundu. 

Facebook, Avrupa’da ağır cezalar alabilir

Bu arada, Avrupa Birliği vatandaşlarının kişisel verilerini korumak amacıyla oluşturulmuş Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında, Facebook'un resmi bir soruşturmayla karşı karşıya kalarak ağır cezalar alabileceği belirtiliyor. 

Soruşturma, Facebook'u AB adına denetleyen İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından yürütülecek. Şirket, sızıntının ardından halihazırda ABD’de yürütülen bir grup davasıyla da karşı karşıya bulunuyor.

Robot Atlas’ın parkur performansıAmerikalı teknoloji şirketi Boston Dynamics'in üretip geliştirdiği robot Atlas’ın yeni görüntüleri yayınlandı.Atlas’ın parkur etabındaki esnekliği ve hareketleri izleyenleri şaşırttı. Robot için geliştirilen yazılım sayesinde Atlas’ın tüm vücudunun; elleri, ayakları, ve gövdesinin performans esnasında ve sonrasında son derece başarılı hareket ettiği görülüyor.
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