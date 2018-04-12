Facebook, Zuckerberg'e yollanan mesajları siliyor!
Facebook'un son zamanlarda başı oldukça dertte. Cambridge America ile kullanıcılarının verilerini paylaştığı iddiasıyla yargılanan Facebook'un, şimdi ise Mark Zuckerberg'e yollanan mesajları kullanıcıların mesaj kutularından sildiği ortaya çıktı.
Facebook’ta birine mesaj attığınızda sizin ve karşınızdaki kişinin gelen kutusuna bu mesajın geçmişi düşmektedir. Bu mesaj geçmişini kendinizden kaldırabilirken karşı taraftan kaldıramıyorsunuz. Facebook, konu ile ilgili Mark Zuckerberg ve diğer yöneticiler için farklı bir yol izliyor. Mark Zuckerberg’e yolladığınız mesajlar gelen kutunuzdan silinebiliyor. Bir kullanıcının iddiasına göre Zuckerberg ile 2010’da yaptığı bir mesajlaşmayı artık göremediğini söyledi.
Konu ile ilgili Facebook sözcüsünün yaptığı açıklamada, bu mesajların 2014 yılında güvenlik için silindiği belirtildi. Açıklamasının devamında “Sony Pictures’ın e-postaları 2014’te hacklendikten sonra yöneticilerimizin iletişimini korumak için çeşitli değişiklikler yaptık. Bunlar, Mark’ın mesajlarındaki mesajlaşma süresini sınırlandırmayı da içeriyordu. Mesajları korumak için yasal yükümlülüklere tam olarak uyuyoruz” sözlerini söyledi. Bu yapılan değişiklik hakkında şuana kadar kullanıcılara hiçbir açıklama yapılmamış. Son olarak Zuckerberg, önümüzdeki hafta içerisinde Facebook’un kullanıcı verilerini kullanımı ve korunması ile ilgili sorunları yanıtlayacağı bir kongre düzenleyecek.
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