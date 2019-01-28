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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
28.01.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

Facebook, Whatsapp ve Instagram resmen birleşiyor!

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Facebook, Whatsapp ve Instagram resmen birleşiyor!

Sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in Whatsapp, Instagram ve Facebook Messenger'daki mesajları tek bir platform altında toplamayı planladığı iddia edildi.

New York Times gazetesinin, konuyla ilgili 4 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Zuckerberg, şirkete ait sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook Messenger'daki mesajları tek bir platformda entegre etmeyi planlıyor. 

Söz konusu platformların ayrı ayrı uygulamalar olarak hizmet vermeye devam edeceğini belirten kaynaklar, şirketin bu değişikliği 2020'nin başında hayata geçirmeyi amaçladığını aktardı. 

Facebook şirketinin bu değişikliğinin ardından, örneğin bir Facebook kullanıcısı sadece Whatsapp hesabı bulunan başka bir kullanıcıya mesaj gönderebilecek. 

Zuckerberg Whatsapp ve Instagram'a yönelik duruşunu değiştirdi

Ayrıca, kaynaklara göre Zuckerberg, tüm platformalardaki mesajlara uçtan uca şifreleme sistemini getirmeyi zorunlu kıldı. Böylece iki kişi arasındaki ya da gruplardaki mesajların, sohbetlerin katılımcıları hariç başka kişilerin mesajları görmesi engellenecek. Uçtan uca şifreleme, şu anda Whatsapp'ta kullanılıyor. 

Zuckerberg, Whatsapp ve Instagram'ı Facebook bünyesine kattığında bu uygulamaların bağımsız uygulamalar olarak varlığını sürdüreceğinin altını çizse de bazı kaynaklara göre, Whatsapp ve Instagram'a yönelik taleplerin artması nedeniyle Zuckerberg fikrini değiştirdi.

Konuyla ilgili Facebook'tan yapılan açıklamada, "Yapabildiğimiz en iyi mesajlaşma deneyimini oluşturmak istiyoruz ve insanlar mesajlarının hızlı, basit, güvenilir ve özel olmasını istiyor. Daha çok mesajlaşma ürünümüze uçtan uca şifrelemeyi getirmek için çalışıyoruz ve insanların aile ve arkadaşlarına ağlar üzerinden daha rahat ulaşmasını düşünüyoruz." ifadelerine yer verildi. 

Facebook'un güvenilirliği tartışılıyordu 

Nisanda Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, Facebook'un, 87 milyon kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.

ABD ve Avrupa'daki düzenleyici kurumlar, Facebook hakkında soruşturma başlatmış, gelişmelerin ardından, ünlü sosyal paylaşım sitesinin hisseleri büyük değer kaybetmişti.

Son olarak New York Times gazetesi, Facebook'un, kullanıcılarının kişisel verilerini, rızalarını almadan Microsoft, Amazon, Spotify gibi dev şirketlerle paylaştığı ve bu veri miktarının Facebook'un açıkladığından daha büyük boyutlarda olduğunu iddia etmişti.

Haberde, Facebook'un, kullanıcılarının bilgilerini doğrudan satmadığı,  Zuckerberg'in, şirketin ilk yıllarında birçok şirketle anlaşmalar yaparak kullanıcıların verilerine erişim izni tanıdığı ileri sürülmüştü.

Netflix ve Spotify da Facebook kullanıcılarının verilerine rızaları dışında ulaştıkları iddialarını yalanlamıştı.

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