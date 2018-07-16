Facebook video indirme işlemi: İndirilmeyen video nasıl kaydedilir?
Sosyal medya devi Facebook, temelde video platformu olmasa da yüzbinlerce video bulunduruyor. Peki Facebook video indirmek için ne yapılmalı? Facebook'tan hiçbir ek program kullanmadan video indirebilmek için bu yolu izleyin. Hiçbir ek program kullanmadan videoları bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.
İlk olarak Facebook'ta indirmek istediğiniz videoyu açın. Videoya sağ tıklayarak "Video URL'sini görüntüle"ye tıklayarak video linkini kopyalayın. İnternet tarayıcınızın adres çubuğuna kopyaladığınız linki yapışıtırın ve linkin başında bulunan "www"yi silip yerine "mbasic" yazın. "Enter" tuşuna basarak videoya gidin. Videoyu oynatın ve videoya sağ tıklayarak "Video Olarak Kaydet" tuşuna tıklayın. Bu sayede videoyu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
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