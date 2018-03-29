Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Facebook veri şirketlerinin hedef reklamları kullanmasına izin vermeyecek

    Facebook veri şirketlerinin hedef reklamları kullanmasına izin vermeyecek

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 12:50 | Son Güncelleme:

    Sosyal paylaşım sitesi Facebook, "Partner Categories" (Paydaş Kategorileri) adı verilen, veri sağlayıcı şirketlerin reklam verenler için hedef kitle tasarlarken Facebook'un kullanıcı veri tabanını kullanmasına izin veren reklam programını sonlandırdığını bildirdi.

    Şirketin "newsroom" adlı blogundan yapılan açıklamada, üçüncü parti veri sağlayıcıların hedeflenmiş reklamlar için Facebook veri tabanında hedef kitle oluşturmalarına olanak veren sistemin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

    Açıklamada, "Reklam verenlere Paydaş Kategorileri programını yürürlükten kaldırdığımızı bildirmek istiyoruz. Söz konusu program üçüncü taraf veri sağlayıcı şirketlere hedef kitlelerini doğrudan Facebook üzerinde biçimlendirme olanağı sağlıyordu. Her ne kadar bu endüstride yaygın bir pratik olsa da son 6 aydır aşama aşama uygulamaya koyduğumuz bu adımın Facebook kullanıcılarının kişisel veri güvenliğini geliştireceğine inanıyoruz." ifadeleri yer aldı.

    Facebook'un adımı, Londra merkezli siyasi danışmanlık firması Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook kullanıcının verilerini ABD ve İngiltere'de seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere izinsiz olarak kullandığının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalın ardından geldi.

    Facebook, skandal sonrası kullanıcıların kişisel verilerin istismarına yol açan reklam pratiklerini önlemek için başka adımlar da atmıştı. Şirket, yeni üçüncü taraf uygulamaların onaylarını geçici süreyle durdurmuş ve mevcut üçüncü parti uygulamaların Facebook arayüzlerini kullanarak hangi türden ve ne miktarda veri elde edeceklerine dair kısıtlamalar getirmişti.

    Facebook normal şartlarda reklam verenlerin hedef alacağı kullanıcılara ait kişisel verileri üç kaynaktan elde ediyor. İlki, kullancıların profillerinden ve sitedeki etkinliklerinden elde ettiği veriler. İkincisi, reklam verenlerin elindeki müşteri bilgileri. Üçüncüsü ise reklam verenler için müşterilerin önceki satın alma bilgileri gibi internette bulunmayan veya açık olmayan hedef kitle bilgilerini derleyen üçüncü taraf veri sağlayıcısı şirketlerin sunduğu veriler.

    Şirket, bu üçüncü kategorideki verileri kendi veri tabanını geliştirmek için kullanıyordu. Reklamcılar bu verileri Facebook'ta hedeflenmiş reklamlar için kullandığında, Facebook veri sağlayıcısı şirkete reklam gelirinden pay veriyordu.

    Ancak Cambridge Analytica'nın siyasi kampanyalarda kullanmak üzere elde ettiği veriler, Paydaş Kategorileri programı kapsamında elde edilmemişti. Şirket kullanıcı verilerini dışarıdan izinsiz olarak toplamıştı. Fakat Facebook, kullanıcıların veri güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Sektör uzmanları Facebook'un üçüncü taraflarla ticari amaçlı veri paylaşımını sınırlayarak, ileride benzer bir skandalın ortaya çıkmasının önüne geçmeye çalıştığı değerlendirmesini yapıyor.

    Etiketler: sosyal medya
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri