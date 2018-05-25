Facebook ve Twitter'dan siyasi reklamları böyle önleyecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriFacebook ve Twitter'dan siyasi reklamları böyle önleyecek
GeriTeknoloji Facebook ve Twitter'dan siyasi reklamları böyle önleyecek
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
25.05.2018 - 07:00, Son Güncelleme:

Facebook ve Twitter'dan siyasi reklamları böyle önleyecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Facebook ve Twitter'dan siyasi reklamları böyle önleyecek

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook ve Twitter, kasım ayında yapılacak ABD Kongresi ara seçimleri öncesi siyasi içerikli reklamları daha şeffaf hale getirebilmek için bir dizi yeni önlemler aldıklarını duyurdu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, bugünden itibaren seçimlerle ilgili Facebook ve Instagram üzerindeki bütün reklamlarda, reklamın bedelini ödeyen kişi veya kurumun adının açık şekilde görülmesi gerektiği belirtildi. 

Açıklamada, reklam bilgilerinde bağlı oldukları siyasi kampanyaların bütçesi ile reklamları gören kişilerin yaş, konum ve cinsiyet bilgilerinin de yer alacağı bildirildi. 

Söz konusu bilgilerin Facebook arşivinde 7 yıl boyunca saklanacağına dikkat çekilen açıklamada, arşive dünyanın her yerinden ulaşılabileceğine yer verildi. 

Ayrıca, açıklamada, ABD'de siyasi içerikli reklam vermek isteyen kişi ve kurumların öncelikle kimliklerinin ve konumlarının Facebook tarafından teyit edileceğinin altı çizildi. 

Peki ya Twitter?

Twitter'dan yapılan açıklamada, site üzerinden siyasi içerikli reklam verecek kişi ve kuruluşların kendilerini tanıtmaları ve ABD'de bulunduklarını ispatlamaları gerektiği vurgulandı. 

Açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin ABD'deki insanlara yönelik siyasi reklamları hedeflemesine izin verilmeyeceğinin altı çizildi. 

Twitter üzerinde siyasi kampanya reklamları vermek isteyenlerin daha sert şartlara uymaları gerektiği ifade edilen açıklamada, bu kişi ve kurumların Twitter hesaplarında profil ve üstbilgi fotoğrafları, iletişim bilgileri ve bir internet sayfası adresi bulunması ve bu bilgilerin internetteki sayfalarıyla tutarlı olması gerektiği kaydedildi. 

Ayrıca, açıklamada, Twitter üzerindeki siyasi reklamların bedelini ödeyen kişi veya kurumların bilgilerinin de talep edileceği ve bunların kullanıcılar tarafından rahatça görülebileceği belirtildi. 

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinin Demokrat Parti üyeleri, iki hafta önce yayımladıkları raporda, ABD'nin 2016'da düzenlenen başkanlık seçimleri kapsamında Facebook üzerinden Rusya kaynaklı yaklaşık 3 bin 500 reklam verildiğini bildirmişti. 

Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firması ise, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz olarak kullanmakla suçlanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

iPhone'un pilini değiştirene Apple'dan 190 TL!

Essential Phone 2 iptal, yeni telefon yok!

iPhone katili telefon için metrelerce kuyruk oluştu, insanlar bekliyor!

Netflix'in piyasa değeri medya devlerini geride bıraktı