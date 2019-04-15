Facebook ve Twitter'a Rusya'dan şok ceza
Özellikle kullanıcıların veri gizliliği ve vergi konularında pek çok ülkeyle sorunları bulunan Facebook ve Twitter'a Rusya'dan hiç beklenmedik bir ceza geldi. Kullanıcıların verilerini ülke içinde saklamayı reddetmeleri nedeniyle her iki platforma da 50'şer dolar para cezası kesildi.
2015 yılından itibaren kullanıcıların verilerini toplayan tüm platformlara, Rusya vatandaşların bilgilerini ülke sınırları içinde tutma zorunluluğu getirilmişti. Bu kararın alınmasında en önemli etken ise saklanan verilerin yeri geldiğinde Rus yönetimine de sunulmasının gerekliliğiydi. Bu karara uymayan LinkedIn'e olan erişim Rusya genelinde 2016'dan itibaren yasaklanırken, Apple söz konusu şartlara daha fazla dayanamayarak verilerini Rusya'da tutmaya başlamıştı.
Bu kapsamda Twitter ve Facebook ise ilginç bir cezaya çarptırıldı. Rus haber sitesi Interfax'ın haberine göre geçtiğimiz hafta Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu Roskomnadzor, sırasıyla Twitter ve Facebook'u mahkemeye çıkararak 3.000 ruble (46.64 dolar) para cezası verdi. Bu arada mahkemenin verebileceği asgari ceza tutarının da bu rakam olduğu dikkat çekiyor.
Facebook, Rusya'nın bu isteğini yıllardır dikkate almazken, Twitter ise 2017 yılında verileri ülkede tutmayı kabul etmiş; ancak bu konuda kayda değer bir adım atmamıştı. Şimdilik 50'şer dolar ceza alan şirketlerin Rusya yönetimiyle olan sorununun devam etmesi halinde yasaklanmaları işten bile değil.
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