Facebook ve Instagram’da geçirilen zamanı öğrenmek artık mümkün

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
02.08.2018 - 08:01, Son Güncelleme:

Facebook ve Instagram’da geçirilen zamanı öğrenmek artık mümkün

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Facebook ve Instagram’da geçirilen zamanı öğrenmek artık mümkün

Facebook ve Instagram yeni güncellemesiyle sosyal medya bağımlılığına çözüm bulmayı planlıyor. Artık, söz konusu uygulamalarda ne kadar vakit geçirdiğinizi görebilecek, bildirim alma sıklığınıza zaman belirleyerek kendiniz karar verebileceksiniz.

Facebook ve Instagram, uygulamalarda harcadığınız vakti, şema olarak görebileceğiniz bir güncelleme ile geliyor. "Facebook'daki zamanınız" ve "Instagram aktiviteleriniz" adı verdikleri güncelleme sadece geçirdiğiniz vakti göstermekle kalmıyor! Bildirim almamak için bir süre limiti oluşturabilir, süre sonunda bildirim alabilirsiniz.

Facebook ve Instagram’da geçirilen zamanı öğrenmek artık mümkün

Yeni güncelleştirmeler için kullanıcıların bir uygulama indirmesine gerek yok. Yenilikler kullanıcılarla uygulama içerisinde buluşacak. Facebook'daki yenilikler için yapmanız gereken, sağ üst köşedeki 3 çizgi butonuna dokunmanız ve açılan menüde aşağıya inmeniz. Buradan haftalık kullanımınızı görebilir, dilerseniz kendinize uygulama içerisinde ne kadar vakit harcamak istediğinizle alakalı limit koyabilirsiniz. Belirlediğiniz süre sonunda "Günlük limitinize ulaştınız!" şeklinde bir bildirim alacaksınız.

Facebook ve Instagram’da geçirilen zamanı öğrenmek artık mümkün

Uygulamaları kullanmaya bağlı oluşan bağımlılığı ve agresif tavırları azaltmaya çalışan Facebook, bu konuda birçok eleştiri almıştı. Buna benzer bir yeniliği 2018 başlarında Apple ve Google'da yaptı.

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