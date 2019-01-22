Facebook üzerinden dilekçe yazabileceksiniz
Sosyal medya devi Facebook, kullanıcıların işine fazlasıyla yarayacak yeni bir özelliği hayata geçiriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar Facebook üzerinden dilekçe yazabilecek.
Facebook'ta kullanıcılar artık dilekçe oluşturma şansına sahip olacak. Açılan herhangi bir Facebook sayfasında dilekçe yazma durumunuz olduğunda Support yani Destek butonuna dokunmanız yeterli. Yani tek bir tuşla dilekçe yazıp göndermiş gibi olacaksınız.
Bir bakıma internette imza toplamakla aynı mantığa sahip bir sistemden bahsediyoruz. Siz ayrıca uğraşmıyorsunuz; sadece bir butona dokunarak ilerliyorsunuz. Hepsi bu!
Örneğin yukarıdaki ekran görüntüsünde parka atılan çöplerle ilgili destek istenen bir sayfayı görüyorsunuz. Burada dilekçe doldurmak yerine doğrudan Suppot butonuna basarak desteğinizi sunmuş oluyorsunuz. Oldukça pratik bir yol.
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