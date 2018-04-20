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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
20.04.2018 - 08:32, Son Güncelleme:

Facebook sonunda kendi işlemcisini mi üretiyor?

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Facebook sonunda kendi işlemcisini mi üretiyor?

Facebook, iddialara göre kendi işlemcisini geliştirerek cihazlarında Intel ve Qualcomm gibi firmalara olan bağımlılığını azaltmak istiyor.

Bloomberg'le konuşan kaynaklara ve iş ilanlarına göre Facebook, silikon yarı iletkenleri geliştirmeye yönelik bir takım oluşturmanın ilk aşamalarında. Haberi yayına hazırladığımız sırada Facebook'un iş ilanı, halen açık durumdaydı.

Bloomberg, Facebook'un bu yongaları gelecekte yapay zeka yazılımlarında ve sunucu donanımlarında kullanabileceğini düşünüyor. Facebook'un geciken hoparlörlü de firmanın işlemcisini kullanabilir.

Facebook'un bu ilanı herkese açık tutması ve bununla ilgili haberler sızması ilginç. İlan, işlemci teknolojilerinde, özellikle yapay zeka ve makine öğrenimi konularında yetenekli birinin arandığını gösteriyor. Bu tür teknolojiler, akıllı hoparlörlerde sıkça kullanılıyor.

Tüm bunların Facebook'un geleceği için ne ifade ettiği şimdilik belirsiz. Bu ilan, akıllı hoparlörler kadar Oculus Go VR başlığının geleceğiyle de ilgili olabilir. Facebook kendi işlemcilerini üreterek donanım ve yazılımı daha iyi kontrol edebilir ve daha yüksek performans sağlayabilir.

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