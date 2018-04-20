Facebook sonunda kendi işlemcisini mi üretiyor?
Facebook, iddialara göre kendi işlemcisini geliştirerek cihazlarında Intel ve Qualcomm gibi firmalara olan bağımlılığını azaltmak istiyor.
Bloomberg'le konuşan kaynaklara ve iş ilanlarına göre Facebook, silikon yarı iletkenleri geliştirmeye yönelik bir takım oluşturmanın ilk aşamalarında. Haberi yayına hazırladığımız sırada Facebook'un iş ilanı, halen açık durumdaydı.
Bloomberg, Facebook'un bu yongaları gelecekte yapay zeka yazılımlarında ve sunucu donanımlarında kullanabileceğini düşünüyor. Facebook'un geciken hoparlörlü de firmanın işlemcisini kullanabilir.
Facebook'un bu ilanı herkese açık tutması ve bununla ilgili haberler sızması ilginç. İlan, işlemci teknolojilerinde, özellikle yapay zeka ve makine öğrenimi konularında yetenekli birinin arandığını gösteriyor. Bu tür teknolojiler, akıllı hoparlörlerde sıkça kullanılıyor.
Tüm bunların Facebook'un geleceği için ne ifade ettiği şimdilik belirsiz. Bu ilan, akıllı hoparlörler kadar Oculus Go VR başlığının geleceğiyle de ilgili olabilir. Facebook kendi işlemcilerini üreterek donanım ve yazılımı daha iyi kontrol edebilir ve daha yüksek performans sağlayabilir.
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