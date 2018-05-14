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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
14.05.2018 - 06:12, Son Güncelleme:

Facebook Sokağı, Snapchat Çıkmazı, Selfie Pasajı...

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Facebook Sokağı, Snapchat Çıkmazı, Selfie Pasajı...

İngiltere'nin Oxford kentinde sokaklara Facebook Sokağı ve Snapchat Çıkmazı gibi tabelalar asıldı.

Sosyal medyadan ilham alan tabelalar, daha önce de yakınlardaki Didcot kentinde otoyol tabelalarına Orta Dünya, Gotham ve Narnia gibi fantastik edebiyat mekanlarının isimlerini yazan gizemli sanatçı tarafından hazırlandı.

Facebook Sokağı, Snapchat Çıkmazı, Selfie Pasajı...

Tabelalar arasında Twitter Sokağı, Emoji Geçidi, Instagram Meydanı, Google Yolu ve Selfie Pasajı da yer alıyor.

Oxford Kent Konseyi ise şehirde kafa karışıklığına yol açan bu tabelaların kaldırılacağını söyledi.

Kentte bu şekilde yaklaşık 20 tabela tespit edildi.

Facebook Sokağı, Snapchat Çıkmazı, Selfie Pasajı...

Tabelaları asan ve adını açıklamayan sanatçı ise BBC'ye konuştu, toplumun sosyal medya takıntısını vurgulamak istediğini söyledi:

"Sosyal medyada neyin gerçek neyin yalan olduğu hakkında çok şey söyleniyor ve bu tabelalar bu atmosferi yansıtıyor.

"Tabelalarım gerçek değil. Ama fotoğrafını çektiğinizde gerçek gibi duruyor." İsimsiz sanatçı, bu tabelaların kente zarar verdiği eleştirisini ise reddetti:

"Mülke zarar vermiyorum. Vandal değilim, sadece yaratan ve insanların sanatı sevmesine yardımcı olan biriyim."

Facebook Sokağı, Snapchat Çıkmazı, Selfie Pasajı...

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Oxford Kent Konseyi sözcüsü ise "Oxford'da graffitisiz duvarlar istiyoruz. Bu sanatçıyı bizimle iletişime geçmeye davet ediyoruz, böylece kendisini sokak sanatları için ayırdığımız duvarlara yönlendirebiliriz. O duvarlarda yapılan sanatlar tarafımızdan silinmediği için emekleri ziyan olmaz" dedi.

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