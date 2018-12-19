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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
19.12.2018 - 08:48, Son Güncelleme:

Facebook skandalında yeni perde: Özel bilgilerinizi kimlerle paylaşıyor?

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Facebook skandalında yeni perde: Özel bilgilerinizi kimlerle paylaşıyor?

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya mecralarından biri olan Facebook'un kullanıcılarının kişisel verilerini, rızaları alınmadan Microsoft, Amazon, Spotify gibi dev şirketlerle paylaştığı ve bu veri miktarının Facebook'un açıkladığından daha büyük boyutlarda olduğu ortaya çıktı.

Amerikan New York Times (NYT), Facebook'un yüzlerce sayfalık şirket içi belge ve yaklaşık 50 Facebook çalışanının verdiği bilgilere dayanarak, şirketin kullanıcıların verilerini diğer büyük şirketlerle nasıl paylaştığına yönelik dosya haber hazırladı.

Facebook'un tarihteki hiçbir firmanın sahip olmadığı kadar çok kişinin özel bilgilerini topladığına işaret edilen haberde, "Yıllardır Facebook, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine, kullanıcıların kişisel verilerine izinsizce erişim izni veriyor. Ve bu erişim hakkı Facebook'un açıkladığından daha büyük boyutlarda." ifadeleri kullanıldı.

Veriler doğrudan satılmıyor 

Haberde Facebook'un 150'den fazla şirket ile kullanıcıların kişisel verilerinin paylaştığı ve bunların birçoğunun online perakendeciler ve eğlence siteleri de dahil teknoloji firmaları, otomobil üreticileri ve basın şirketleri olduğu kaydedildi. 

Facebook'un kullanıcılarının bilgilerini doğrudan satmadığına işaret edilen haberde, bunun yerine sosyal medya platformunun kurucusu Mark Zuckerberg'in şirketin ilk yıllarında birçok şirketle anlaşmalar yaparak kullanıcıların verilerine erişim izni tanıdığı kaydedildi. 

Haberde, bu şekilde Facebook'un daha fazla kullanıcı kazandığı, verilerin paylaşıldığı şirketlerin de ürünlerini daha çekici hale getirme imkanı tanıdığına işaret edilerek, bu anlaşmaların en eskisinin 2010 tarihli olduğu ve hepsinin  2017'ye kadar aktif, bazılarının da 2018'de devam ettiği vurgulandı. 

"Kayıtlar, Facebook'un, Microsoft'un arama motoru Bing'e neredeyse tüm Facebook kullanıcılarının arkadaşlarının adını görme izni verdiğini gösteriyor. Ayrıca Netflix ve Spotify'a da Facebook kullanıcılarının gizli mesajlarına erişim hakkı tanındığı görülüyor. Tüm bunlar, kullanıcıların izni dışında oluyor." değerlendirmesi yapılan haberde,  Amazon'a kullanıcıların isimleri ve iletişim bilgilerine erişim, Yahoo'ya da kullanıcıların arkadaşlarının zaman tünelindeki gönderileri görme izni verildiğinin tespit edildiği aktarıldı. 

FTC ile yapılan anlaşma ihlal edildi 

Facebook'un, Serbest Ticaret Komisyonu (FTC) ile 2011'de imzaladığı anlaşmaya göre, şirketin güvenliğini artırması ve veri kullanımını açıklaması gerektiğine işaret edilen haberde, Facebook'un güvenlik prosedürlerini değerlendirmesi ve iki yılda bir FTC'ye rapor vermesi için PricewaterhouseCoopers adlı bağımsız bir şirketle anlaştığı hatırlatıldı. 

NYT'a konuşan 4 eski FTC çalışanı, Facebook kullanıcılarının, verlerinin kimlerle ne şekilde paylaşıldığını bilemeyecekleri ve bu konuda kendilerinin rızasının alınmadığını, bu nedenle de Facebook'un diğer şirketlerle yaptığı veri paylaşımı anlaşmalarının FTC ile yapılan anlaşmanın ihlali olduğunu vurguladı. 

Facebook'un tartışmalı veri paylaşımı politikaları 

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Facebook daha önce de birçok kez veri ihlali ve güvenlik açığı nedeniyle gündeme gelmişti. 

Nisan ayında Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.

Avrupalı ve Amerikalı regülatörler, Facebook hakkında soruşturma açmış, gelişmelerin ardından, ünlü sosyal paylaşım sitesinin hisseleri büyük değer kaybetmişti.

Facebook Mühendislik Direktörü Tomer Bar, geçen hafta kişisel blog sayfasından yaptığı açıklamada, "Ekibimiz, bir yazılım hatasının, Facebook'a girip, üçüncü parti yazılımlara fotoğraflarına ulaşma izni veren kullanıcıları etkilemiş olabileceğini keşfetti. Sorunu hallettik ancak bu hata nedeniyle bazı üçüncü parti uygulamalar, 13-25 Eylül 2018 dönemlerinde, erişim izinleri olmayan fotoğrafa erişim sağlamış olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Netflix'ten açıklama

Netflix'ten konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Yıllar içinde Netflix’i daha sosyal bir yapıya kavuşturmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Bunlardan biri 2014 yılında başlattığımız, üyelerin sevdikleri dizi ve filmleri Messenger ya da Netflix üzerinden Facebook’taki arkadaşlarına tavsiye etmelerini sağlayan bir özellikti. Ancak bu uygulama kullanıcılarımız arasında hiçbir zaman popüler olmadı ve 2015 yılında bu uygulamayı sonlandırma kararı aldık. Uygulamanın açık olduğu süre zarfında ne kullanıcıların Facebook’taki özel mesajlarına herhangi bir erişimimiz oldu, ne de Netflix olarak biz böyle bir talepte bulunduk."

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