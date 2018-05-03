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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
03.05.2018 - 06:18, Son Güncelleme:

Facebook skandalı sonrası Cambridge Analytica şirketi kapanıyor

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Facebook skandalı sonrası Cambridge Analytica şirketi kapanıyor

Facebook'un veri paylaşımı skandalının odağındaki siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica kapanıyor. Şirket kapanmasına gerekçe olarak müşteri ve tedarikçi kaybını gösterdi.

Şirket, müşterileri olan siyasi kuruluşlar için Facebook'taki kullanıcıların verilerini usulsüz elde etmekle suçlanıyordu.

Facebook'a göre yaklaşık 87 milyon kullanıcısının verileri bir uygulama aracılığıyla toplanıp siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'ya verilmişti.

Facebook sözcüsü, verilerin usulsüz kullanımıyla ilgili başlattıkları soruşturmanın devam edeceğini söyledi ve "Ne olduğunu anlamak, tespit etmek ve tekrar yaşanmasını önlemek için kararlığımız sürecek. Soruşturmamız için yetkililerle işbirliğinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Cambridge Analytica'nın sözcüsü Clarence Mitchell de yazılı açıklamasında şirkete son aylarda 'temelsiz suçlamalar yöneltildiğini' belirtip şu ifadeleri kullandı:

"Cambridge Analytica'nın çalışanlarının etik ve yasalar dâhilinde hareket ettiğine duyduğu kayıtsız güvene rağmen, medyanın kuşatması şirketin tüm müşterileri ve tedarikçilerinin de uzaklaşmasına neden oldu. Sonuç olarak, şirketin faaliyete devam etmesinin artık mümkün olmadığı tespit edildi."

Açıklamada, şirketin kuruluşlarından SCL Elections'ın da iflas sürecini başlattığı belirtildi.

Şirketin Genel Müdürü Aleksandr Nix, Channel 4 televizyon kanalının gizli çekim görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra görevden alınmıştı.

Görüntülerde Nix, Donald Trump'a dijital seçim kampanyasında yardım ettiklerini söylüyor ve diğer siyasetçilerin itibarını zedelemek için ne gibi yollara başvurulabileceğini anlatıyordu.

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