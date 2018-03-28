Facebook skandal sonrası 70 milyar dolar kaybetti!

ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından 50 milyon kullanıcının verilerinin çalındığı Cambridge Analytica skandalıyla alakalı Facebook hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Facebook, 70 milyar dolar değer kaybetti. Ayrıca, yine soruşturma kapsamında Facebook'un, Amerika ve Avrupa'daki kullanıcılarının verileriyle ne yaptığı araştırılacak. Yaşanılan bu olay sonrasında yaklaşık %6.5'lik oranla hisseleri düşen Facebook hisseleri, Temmuz 2017'den bu yana ilk defa 150 doların altında seyir aldı.

Cambridge Analytica skandalının ortaya çıktığı 16 Mart tarihi itibariyle de şirketin hisseleri %13 değer kaybetti. Pazar payında ise şirket, 70 milyar dolar kaybetti. Ayrıca, bazı büyük şirketler de Facebook'tan reklamlarını kaldırmaya başladı. Bu şirketlerin içerisinde Mozilla, ABD merkezli otomobil parça şirketi Pep Boys ve Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank yer alıyor.