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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
12.06.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Facebook size para verecek, telefonunuzu izleyecek!

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Facebook size para verecek, telefonunuzu izleyecek!

Facebook, geliştirdiği Study isimli uygulamayla kullanıcıların telefon aktivitelerini ödeme yapmak şartıyla izleyeceğini açıkladı.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından geliştirilen Study isimli uygulama, kullanıcıların çeşitli verilerini işleyerek, kullanım alışkanlıklarına dair analizler yapacak.

"Yeni market araştırma uygulaması" olarak nitelendirilen Study ile kullanıcıların telefonlarına kurduğu uygulamalar ve bunlarda geçirdiği süre, hangi ülkede bulundukları, kullandıkları cihaz ve ağ özellikleriyle ilgili verileri toplayacak.

İsteğe bağlı olarak kullanılacak uygulamayla kullanıcı kimliği, şifre, fotoğraf, video ve mesajlar gibi bilgilere erişilemeyecek. Uygulamanın elde ettiği kullanıcı verileri, üçüncü parti uygulamalara servis edilmeyecek ve reklam amacıyla kullanılmayacak. 

Uygulamayı kullananlara ödeme yapılacak 

Android platformunda yer alacak uygulamaya, 18 yaşından küçük kullanıcılar erişemeyecek. Kullanıcıların yaşı, sisteme üye oldukları Facebook hesabı üzerinden kontrol edilecek. Facebook, üyelik aşamasında kullanıcıların banka hesap bilgilerini de alacak ve verilerinin kullanımına izin verenlere ödeme yapacak.

İlk süreçte Amerika ve Hindistan'da kullanıma sunulacak olan uygulamanın, ilerleyen süreçte diğer ülkelerde de kullanıma sunulması planlanıyor.

Öte yandan Facebook, kullanıcı verilerinin güvenilir bir şekilde saklanacağını ve bu verilerin sadece market araştırmaları ve daha iyi ürün oluşturma amacıyla kullanılacağını taahhüt ediyor.

Facebook'ta ne kadar zaman harcadığınızı nasıl öğrenirsiniz | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Facebook'ta ne kadar zaman harcadığınızı öğrenmenin yolunu anlatıyor olacağız.
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