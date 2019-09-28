Facebook nasıl kapatılır? Facebook hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?
Sosyal medya hesaplarının popüler hale gelmesiyle, hesap açma ve hesap kapatma işlemleri ile ilgili sorular da arttı. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Facebook'ta, hesabını kapatmak isteyenler, "Facebook nasıl kapatılır?" "Facebook hesabı kapatılır mı?" sorularının cevabını arıyor. Dünyaca ünlü şirket, kullanıcıları için hesap kapama hizmetini sunuyor. Peki, Facebook hesabı kalıcı olarak nasıl silinir? İşte, adım adım Facebook hesabı kapatma işlemi.
Milyonlarca insana sosyal çevresi ile iletişim kurmada kolaylık sağlayan Facebook, hesaplarını çeşitli nedenlerle kapatmak isteyen kullanıcılara imkan tanıyor. Facebook hesabını silmek isteyenler, haberimizde aşamalı olarak Facebook kapatma işlemine yönelik detayları öğrenebilirler. İşte, kalıcı olarak Facebook kapatma yöntemi...
FACEBOOK NASIL KAPATILIR?
Hesabınız silindikten sonra, hesabınıza eklediğiniz hiçbir şeyi geri getiremezsiniz.
-Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:
-Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan simgesine tıklayın.
-Ayarlar'a ve ardından sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın.
-Dondurma ve Silme'ye tıklayın.
-Hesabı Sil'i seçin ve ardından Hesabı Silme İşlemine Devam Et'e tıklayın.
-Şifrenizi girin, Devam'a ve ardından Hesabı Sil'e tıklayın.
Hesabınız kalıcı olarak silindiğinde:
Profilinizi sizden başka kimse göremez.
Hesabınızı yeniden etkinleştiremez veya eklediğiniz hiçbir şeyi (ör. fotoğraflar, videolar veya durum güncellemeleri) geri getiremezsiniz.
Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler hesabınızı silmenizin ardından görünmeye devam edebilir.
Silme işlemi, talebinizi gönderdikten 14 gün sonra başlar. Bu süre boyunca hesabınız dondurulmuş olur ve hesabınızın silinmesini iptal edebilirsiniz.
HESABIMI SİLME İŞLEMİNİ İPTAL EDEBİLİR MİYİM?
Hesabınızı silme işlemini başlatmanızın üzerinden henüz 30 gün geçmediyse işlemi iptal edebilirsiniz. 30 günden sonra hesabınız ve tüm bilgileriniz kalıcı olarak silinir ve bilgilerinizi geri getiremezsiniz.
Paylaştığınız her şeyin silinmesi, silme işleminin başlamasından itibaren 90 güne kadar sürebilir. Bu bilgiler silinirken, Facebook'u kullanan diğer kişiler bunlara erişemez.
Bilgilerinizin kopyaları 90 günün ardından bir afet, yazılım hatası veya diğer veri kaybı durumlarında kurtarma amacıyla kullandığımız yedek depolama alanında tutulabilir. Bilgilerinizi ayrıca yasal meseleler, koşul ihlalleri gibi durumlar veya hasar önleme çalışmaları için de saklayabiliriz.
FACEBOOK HESAP SİLME NASIL İPTAL EDİLİR?
Hesabınızı sildikten sonraki 30 gün içerisinde Facebook hesabınıza giriş yapın.
Silme İşlemini İptal Et'e tıklayın.
FACEBOOK HESABI NASIL DONDURULUR?
Hesabınızı dondurmak için:
1-Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan hesap ayarları'na tıklayın.
2-Ayarlar'ı seçin.
3-Sol sütunda Genel'e tıklayın.
4-Hesabını yönet'i seçin ve ekranda aşağı inip Hesabını dondur'a tıklayın.
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