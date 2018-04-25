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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
25.04.2018 - 13:47, Son Güncelleme:

Facebook nasıl kapatılır?

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Facebook nasıl kapatılır?

Facebook nasıl kapatılır sorusu, popüler sosyal medya hesabına sahip olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hesabı dondurmak ya da silmek isteyen Facebook kullanıcılarının araştırdığı kapatma işlemi, birkaç adımda kolayca gerçekleştirilebiliyor. Peki, Facebook nasıl kapatılır? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı işlemle ilgili bazı bilgiler

Facebook, sosyal paylaşım ağları arasındaki konumunu sürdürüyor. Milyonlarca insanın hemen her gün paylaşımda bulunduğu bu sistem, içerisinden çıkmak isteyenlere de bu imkanı kolayca tanıyor. İşte, Facebook nasıl kapatılır sorusuna cevap arayan vatandaşlar için detaylı bilgiler

FACEBOOK NASIL KAPATILIR?

Hesabınızı dondurursanız:

İstediğiniz zaman yeniden etkinleştirebilirsiniz.
İnsanlar zaman tünelinizi göremez ve sizi aratamaz.
Bazı bilgiler başkaları tarafından görülmeye devam edebilir (ör. gönderdiğiniz mesajlar).

Hesabınızı silerseniz:
Silme işleminin ardından tekrar erişim sahibi olamazsınız.
Talepten birkaç gün sonra silme işlemini gerçekleştiririz. Bu süre içerisinde Facebook hesabınıza tekrar giriş yaparsanız hesabınızı silme isteğiniz iptal edilir.
Yedekleme sistemlerinde depolanan verilerin silinmesi 90 güne kadar sürebilir. Bu süre içerisinde Facebook üzerinde bilgilerinize erişilemez.
Mesajlaşma geçmişi gibi bazı bilgiler hesabınızda depolanmaz. Dolayısıyla, hesabınız silindikten sonra arkadaşlarınız gönderdiğiniz mesajlara erişmeye devam edebilir.
Bazı dosyaların (ör. günlük kayıtları) kopyaları veritabanımızda kalabilir, ancak bunlar kimliğinizi belirlemek için kullanılabilecek detaylardan arındırılır.

FACEBOOK HESABI NASIL DONDURULUR?

Hesabınızı dondurmak için:

1-Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan hesap ayarları'na tıklayın.
2-Ayarlar'ı seçin.
3-Sol sütunda Genel'e tıklayın.
4-Hesabını yönet'i seçin ve ekranda aşağı inip Hesabını dondur'a tıklayın.

Hesabınız dondurulduğunda:

Profilinizi sizden başka kimse göremez.
Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler görünmeye devam edebilir.
Arkadaşlarınız arkadaş listelerinde adınızı görmeye devam edebilir. Bunu arkadaşlarınız sadece arkadaş listelerinden görebilir
Grup yöneticileri adınızla birlikte gönderilerinizi ve yorumlarınızı görmeye devam edebilir.
Facebook hesabınızı dondursanız bile Messenger hesabınızın aktif kalacağını aklınızda bulundurun. Messenger'ı nasıl dondurabileceğinizi öğrenin.
Facebook hesabınızı dondurup Messenger'ı kullanmaya devam ettiğinizde:
Arkadaşlarınızla Messenger'da sohbet etmeye devam edebilirsiniz.
Facebook profil resminiz, Messenger'daki konuşmalarınızda görünmeye devam eder.
Diğer insanlar size mesaj göndermek için adınızı aratabilir.
Hesabınızı dondurduktan sonra Facebook'a geri dönmek isterseniz istediğiniz zaman Facebook'a giriş yaparak veya başka bir yere giriş yapmak için Facebook hesabınızı kullanarak hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Yeniden etkinleştirme işlemini tamamlamak için giriş yaparken kullandığınız e-posta veya cep telefonu numarasına erişiminizin olması gerektiğini unutmayın.

FACEBOOK HESABI TAMAMEN NASIL KAPATILIR?

Facebook'u bir daha kullanmayı düşünmüyorsanız, hesabınızın kalıcı olarak silinmesini talep edebilirsiniz.

Hesabınızı kalıcı olarak silmeden önce giriş yapmanızı ve Facebook'tan bilgilerinizin bir kopyasını indirmenizi tavsiye ederiz. Hesabınız silindikten sonra bilgilerinizi geri alamazsınız.

Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:
1-Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan simgesine tıklayın.
2-Ayarlar'a tıklayın.
3-Sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın.
4-Hesabını ve Bilgilerini Sil'e ve ardından Hesabımı Sil'e tıklayın.

Hesabınız kalıcı olarak silindiğinde:
Profilinizi sizden başka kimse göremez.
Hesabınızı yeniden etkinleştiremez veya eklediğiniz hiçbir şeyi (ör. fotoğraflar, videolar veya durum güncellemeleri) geri getiremezsiniz.
Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler hesabınızı silmenizin ardından görünmeye devam edebilir.
Silme işlemi, talebinizi gönderdikten 14 gün sonra başlar. Bu süre boyunca hesabınız dondurulmuş olur ve hesabınızın silinmesini iptal edebilirsiniz.

Hesabınızı silme işlemini iptal etmek için:
Hesabınızı silme işleminin planlandığı 14 gün içerisinde Facebook hesabınıza giriş yapın.
Silme İşlemini İptal Et'e tıklayın.
Fotoğraflarınız, durum güncellemeleriniz gibi paylaştığınız şeylerin veya yedek sistemlerde saklanan verilerin tamamının silinmesi, silme sürecinin başlamasından itibaren 90 güne kadar sürebilir. Bu bilgiler silinirken, Facebook'u kullanan diğer kişiler bunlara erişemez.

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