Facebook, sosyal paylaşım ağları arasındaki konumunu sürdürüyor. Milyonlarca insanın hemen her gün paylaşımda bulunduğu bu sistem, içerisinden çıkmak isteyenlere de bu imkanı kolayca tanıyor. İşte, Facebook nasıl kapatılır sorusuna cevap arayan vatandaşlar için detaylı bilgiler

FACEBOOK NASIL KAPATILIR?

Hesabınızı dondurursanız:



İstediğiniz zaman yeniden etkinleştirebilirsiniz.

İnsanlar zaman tünelinizi göremez ve sizi aratamaz.

Bazı bilgiler başkaları tarafından görülmeye devam edebilir (ör. gönderdiğiniz mesajlar).



Hesabınızı silerseniz:

Silme işleminin ardından tekrar erişim sahibi olamazsınız.

Talepten birkaç gün sonra silme işlemini gerçekleştiririz. Bu süre içerisinde Facebook hesabınıza tekrar giriş yaparsanız hesabınızı silme isteğiniz iptal edilir.

Yedekleme sistemlerinde depolanan verilerin silinmesi 90 güne kadar sürebilir. Bu süre içerisinde Facebook üzerinde bilgilerinize erişilemez.

Mesajlaşma geçmişi gibi bazı bilgiler hesabınızda depolanmaz. Dolayısıyla, hesabınız silindikten sonra arkadaşlarınız gönderdiğiniz mesajlara erişmeye devam edebilir.

Bazı dosyaların (ör. günlük kayıtları) kopyaları veritabanımızda kalabilir, ancak bunlar kimliğinizi belirlemek için kullanılabilecek detaylardan arındırılır.

FACEBOOK HESABI NASIL DONDURULUR?

Hesabınızı dondurmak için:



1-Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan hesap ayarları'na tıklayın.

2-Ayarlar'ı seçin.

3-Sol sütunda Genel'e tıklayın.

4-Hesabını yönet'i seçin ve ekranda aşağı inip Hesabını dondur'a tıklayın.



Hesabınız dondurulduğunda:



Profilinizi sizden başka kimse göremez.

Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler görünmeye devam edebilir.

Arkadaşlarınız arkadaş listelerinde adınızı görmeye devam edebilir. Bunu arkadaşlarınız sadece arkadaş listelerinden görebilir

Grup yöneticileri adınızla birlikte gönderilerinizi ve yorumlarınızı görmeye devam edebilir.

Facebook hesabınızı dondursanız bile Messenger hesabınızın aktif kalacağını aklınızda bulundurun. Messenger'ı nasıl dondurabileceğinizi öğrenin.

Facebook hesabınızı dondurup Messenger'ı kullanmaya devam ettiğinizde:

Arkadaşlarınızla Messenger'da sohbet etmeye devam edebilirsiniz.

Facebook profil resminiz, Messenger'daki konuşmalarınızda görünmeye devam eder.

Diğer insanlar size mesaj göndermek için adınızı aratabilir.

Hesabınızı dondurduktan sonra Facebook'a geri dönmek isterseniz istediğiniz zaman Facebook'a giriş yaparak veya başka bir yere giriş yapmak için Facebook hesabınızı kullanarak hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Yeniden etkinleştirme işlemini tamamlamak için giriş yaparken kullandığınız e-posta veya cep telefonu numarasına erişiminizin olması gerektiğini unutmayın.

FACEBOOK HESABI TAMAMEN NASIL KAPATILIR?

Facebook'u bir daha kullanmayı düşünmüyorsanız, hesabınızın kalıcı olarak silinmesini talep edebilirsiniz.



Hesabınızı kalıcı olarak silmeden önce giriş yapmanızı ve Facebook'tan bilgilerinizin bir kopyasını indirmenizi tavsiye ederiz. Hesabınız silindikten sonra bilgilerinizi geri alamazsınız.



Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:

1-Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan simgesine tıklayın.

2-Ayarlar'a tıklayın.

3-Sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın.

4-Hesabını ve Bilgilerini Sil'e ve ardından Hesabımı Sil'e tıklayın.



Hesabınız kalıcı olarak silindiğinde:

Profilinizi sizden başka kimse göremez.

Hesabınızı yeniden etkinleştiremez veya eklediğiniz hiçbir şeyi (ör. fotoğraflar, videolar veya durum güncellemeleri) geri getiremezsiniz.

Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler hesabınızı silmenizin ardından görünmeye devam edebilir.

Silme işlemi, talebinizi gönderdikten 14 gün sonra başlar. Bu süre boyunca hesabınız dondurulmuş olur ve hesabınızın silinmesini iptal edebilirsiniz.



Hesabınızı silme işlemini iptal etmek için:

Hesabınızı silme işleminin planlandığı 14 gün içerisinde Facebook hesabınıza giriş yapın.

Silme İşlemini İptal Et'e tıklayın.

Fotoğraflarınız, durum güncellemeleriniz gibi paylaştığınız şeylerin veya yedek sistemlerde saklanan verilerin tamamının silinmesi, silme sürecinin başlamasından itibaren 90 güne kadar sürebilir. Bu bilgiler silinirken, Facebook'u kullanan diğer kişiler bunlara erişemez.