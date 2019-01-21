Facebook Messenger'ın yeni görünümü ortaya çıktı
Facebook'un milyonlarca kullanıcı tarafından yoğun ilgi gören uygulaması Messenger'ın arayüzü değişiyor. Yeni görüntüsü yayınlanan Facebook Messenger'ın son hali bugün itibariyle kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulacak. Peki yeni tasarımda ne gibi farklılıklar var?
Facebook'un geçen yıl F8 geliştirici konferansında ilk kez dünyayla paylaştığı Messenger'ın yeni görüntüsü bugün kullanılmaya başladı. Android ve iOS tabanlı tüm telefonlarda görmeye başlayacağımız yeni Messenger tasarımı, kullanıcılar için çok daha kolay bir hale getirilmiş. Mesajlar daha çok ön plana çıkarken, dikkat çeken bir diğer özellik de Gece Modu olacak. Pek çok uygulama yavaş yavaş bu desteği sunarken, Messenger da bu akımdan geri kalmayacak.
Kullanıcılar bu mod sayesinde yazışırken hem gözlerini yormayacak hem de OLED ekran sayesinde batarya ömründe de kayda değer bir tüketim olmayacak. Messenger'ı sıkça kullanan kişiler için gerçekten de kullanışlı özellikler...
1 milyarı aşkın indirme rakamına ulaşan Messenger'ın yeni tasarımının bugün itibariyle kademeli olarak kullanıcılara sunulması bekleniyor.
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