Facebook Messenger'dan iki müthiş özellik

Facebook daha önce Messenger'i "daha görsel" bir ürüne çevirmeyi planladığını duyurmuştu, şirket bu güncelleme ile planlarının ilk adımını atmış oldu.

Messenger uygulamanızı en güncel sürüme getirdiğinizde, panoramik fotoğraflar ve HD videolar gönderebilecek ve izleyebileceksiniz. Facebook, size bu medya türlerinden biri yollandığında daha kolay anlamanızı sağlayacak bir sistem geliştirdi. Panoramik fotoğrafların yanında bir pusula ikonu göreceksiniz, videolar ise HD ve SD olarak işaretlenecek.

360 derece fotoğraf özelliği şu an tüm dünyada, hem Android hem de iOS için kullanıma açık durumda. Ancak HD video özelliği Türkiye'ye henüz varmadı. Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hong Kong, Japonya, Hollanda, Norveç, Romanya, Singapur, Güney Kore ve İsveç, hem Android hem de iOS'tan HD video özelliğine erişebilir.



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